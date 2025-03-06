Какие вызовы стоят перед мировой экономикой из-за изменения климата

Текущий экономический ущерб от глобального потепления оценивается в $38 трлн ежегодно (это почти 36% от мирового ВВП за 2023 г. – «Ведомости») с вероятным диапазоном в $19-59 трлн к 2050 г. Эти убытки, по оценкам ученых Потсдамского института исследований воздействия на климат (PIK), уже в шесть раз превышают затраты на смягчение последствий, необходимые для ограничения глобального потепления до двух градусов, прописанных в Парижском соглашении. В противном случае сокращение мировой экономики к концу столетия может составить до 60%, предупреждают они. Как сообщалось на Всемирном экономическом форуме в Давосе в январе, глобальный ущерб от одних только лесных пожаров, ураганов и наводнений с 2000 г. превысил $3,6 трлн. Экономический ущерб от масштабных стихийных бедствий в США за последние 45 лет составил свыше $2,9 трлн – это 10,4% от ВВП страны за 2023 г. В 2024 г. в США произошло 27 крупных природных катастроф с общим ущербом в $183 млрд.