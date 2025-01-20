Крупный бизнес предложил пересмотреть участие России в Парижском соглашении

По прошествии 10 лет действия Парижского соглашения его важные элементы, например глобальный углеродный рынок, климатическое финансирование, трансфер технологий, так и не заработали в полную силу, пишет Шохин. При этом некоторые страны используют его для продвижения собственных экономических и политических интересов. Все больше развивающихся стран указывают на их явную дискриминацию в рамках механизмов Парижского соглашения и отказ развитых стран от выполнения взятых обязательств, говорится в письме. Также в РСПП считают, что с приходом Дональда Трампа к власти США могут задуматься о выходе из соглашения (как это было во время его предыдущего срока).