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Крупный бизнес предложил пересмотреть участие России в Парижском соглашении

РСПП также разработал новый подход к обозначенным страной целям по снижению выбросов
Анастасия Бойко
По прошествии 10 лет действия Парижского соглашения его важные элементы так и не заработали в полную силу, считает глава РСПП Александр Шохин (на фото – слева)
По прошествии 10 лет действия Парижского соглашения его важные элементы так и не заработали в полную силу, считает глава РСПП Александр Шохин (на фото – слева) / Александр Коряков / Коммерсантъ

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП, представляет интересы крупного бизнеса) предложил пересмотреть участие России в Парижском соглашении по климату и оценить необходимость оставаться его стороной в дальнейшем. Об этом говорится в письме главы союза Александра Шохина министру экономического развития Максиму Решетникову, направленном в конце декабря 2024 г. (есть у «Ведомостей»).

По прошествии 10 лет действия Парижского соглашения его важные элементы, например глобальный углеродный рынок, климатическое финансирование, трансфер технологий, так и не заработали в полную силу, пишет Шохин. При этом некоторые страны используют его для продвижения собственных экономических и политических интересов. Все больше развивающихся стран указывают на их явную дискриминацию в рамках механизмов Парижского соглашения и отказ развитых стран от выполнения взятых обязательств, говорится в письме. Также в РСПП считают, что с приходом Дональда Трампа к власти США могут задуматься о выходе из соглашения (как это было во время его предыдущего срока).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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