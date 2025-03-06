Как изменится порядок выявления налогового резидентства

Как изменится порядок выявления налогового резидентстваИдея использовать сведения из мобильных приложений банков будет сложнореализуемой, считают эксперты
Организациям финансового сектора (банки, страховые и брокеры) придется запрашивать у клиента информацию, необходимую для определения его налогового резидентства, если они выявят частое использование, например, мобильного приложения на территории другой страны. Порядок актуализации информации о налоговом резидентстве обновил Минфин совместно с Росфинмониторингом, Банком России и ФНС – поправки отражены в проекте постановления правительства, говорится в сообщении министерства.
Причиной для проверки может стать использование дистанционных сервисов в другой стране на протяжении не менее шести месяцев более чем в 50% случаев, говорится в сообщении Минфина. Это не будет основанием для автоматического признания или непризнания гражданина налоговым резидентом того или иного государства – лишь поводом для запроса у клиента информации, подчеркнули в ведомстве.
Как работает сейчас
Действующее законодательство признает налоговыми резидентами РФ физлиц, которые находятся в стране не менее 183 календарных дней в течение года независимо от наличия гражданства или вида на жительство. При потере налогового резидентства россиянин должен уплатить 30% налогов с дохода, полученного в России. Исключения составляют удаленные работники российских компаний, для них ставка НДФЛ остается такой же, как и для резидентов страны (13% – для доходов до 2,4 млн руб. в год, 15% – от 2,4 млн до 5 млн и т. д. согласно прогрессивной шкале). Эта норма распространяется на работающих за рубежом как по трудовому контракту, так и по ГПХ.
Организация финансового рынка не вправе полагаться на предоставленную клиентом информацию о налоговом резидентстве, если у нее есть основания, что она не актуальна, уточняет Минфин. В таком случае организация обязана повторно запросить у клиента информацию или документы о его налоговом резидентстве. Такая норма отражена в постановлении правительства о международном автоматическом обмене финансовой информацией.
Сейчас обязанность по проверке статуса налогового резидента лежит на организации, которая должна исчислять, удерживать и переводить в бюджетную систему налоги, т. е. на налоговых агентах, пояснил «Ведомостям» партнер группы по оказанию услуг в области управления персоналом и налогообложения физических лиц Kept Донат Подниек. Список документов, подтверждающих количество проведенных в России дней, законодательно не установлен. На практике ими могут быть в том числе загранпаспорт с отметками о пересечении границы, билеты с аналогичными отметками, справки от российских работодателей и др., уточняет Подниек.
Информацию о налоговом резидентстве могут запрашивать работодатели – налоговые агенты, такая информация необходима им для применения корректной ставки НДФЛ, перечисляет партнер департамента налогов и права ДРТ Татьяна Киселева. Организации финансового рынка запрашивают информацию о статусе налогового резидентства своих клиентов – физических лиц в рамках выполнения требований правительственного постановления о реализации автообмена финансовой информацией.
Определение налогового резидентства физического лица – прежде всего обязанность самого лица, отмечает партнер юрфирмы «МЭФ Legal» Сергей Челышков. Исходя из этого физлицо должно уплачивать налоги и исполнять прочие обязанности (например, помимо налоговых деклараций подавать информационные отчеты и декларации об активах и счетах) в стране его резидентства. Налоговые органы могут запрашивать информацию и документы, подтверждающие декларируемый статус налогового резидентства, если у них есть сомнения.
На практике у российских граждан зарубежные финансовые институты обычно запрашивают эту информацию ежегодно, не только в целях автоматического обмена информацией (недружественные страны фактически прекратили обмен такими данными с Россией), но и с точки зрения санкционного комплаенса, отмечает Челышков.