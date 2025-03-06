Газета
Телеграм
Подкаст
/ Экономика

Как изменится порядок выявления налогового резидентства

Идея использовать сведения из мобильных приложений банков будет сложнореализуемой, считают эксперты
Анастасия Бойко
Российские власти готовы применять современные подходы для определения статуса резидента
Российские власти готовы применять современные подходы для определения статуса резидента / Mohssen Assanimoghaddam / dpa / Reuters

Организациям финансового сектора (банки, страховые и брокеры) придется запрашивать у клиента информацию, необходимую для определения его налогового резидентства, если они выявят частое использование, например, мобильного приложения на территории другой страны. Порядок актуализации информации о налоговом резидентстве обновил Минфин совместно с Росфинмониторингом, Банком России и ФНС – поправки отражены в проекте постановления правительства, говорится в сообщении министерства.

Причиной для проверки может стать использование дистанционных сервисов в другой стране на протяжении не менее шести месяцев более чем в 50% случаев, говорится в сообщении Минфина. Это не будет основанием для автоматического признания или непризнания гражданина налоговым резидентом того или иного государства – лишь поводом для запроса у клиента информации, подчеркнули в ведомстве.

Как работает сейчас

Действующее законодательство признает налоговыми резидентами РФ физлиц, которые находятся в стране не менее 183 календарных дней в течение года независимо от наличия гражданства или вида на жительство. При потере налогового резидентства россиянин должен уплатить 30% налогов с дохода, полученного в России. Исключения составляют удаленные работники российских компаний, для них ставка НДФЛ остается такой же, как и для резидентов страны (13% – для доходов до 2,4 млн руб. в год, 15% – от 2,4 млн до 5 млн и т. д. согласно прогрессивной шкале). Эта норма распространяется на работающих за рубежом как по трудовому контракту, так и по ГПХ.

Организация финансового рынка не вправе полагаться на предоставленную клиентом информацию о налоговом резидентстве, если у нее есть основания, что она не актуальна, уточняет Минфин. В таком случае организация обязана повторно запросить у клиента информацию или документы о его налоговом резидентстве. Такая норма отражена в постановлении правительства о международном автоматическом обмене финансовой информацией.

Сейчас обязанность по проверке статуса налогового резидента лежит на организации, которая должна исчислять, удерживать и переводить в бюджетную систему налоги, т. е. на налоговых агентах, пояснил «Ведомостям» партнер группы по оказанию услуг в области управления персоналом и налогообложения физических лиц Kept Донат Подниек. Список документов, подтверждающих количество проведенных в России дней, законодательно не установлен. На практике ими могут быть в том числе загранпаспорт с отметками о пересечении границы, билеты с аналогичными отметками, справки от российских работодателей и др., уточняет Подниек.

Информацию о налоговом резидентстве могут запрашивать работодатели – налоговые агенты, такая информация необходима им для применения корректной ставки НДФЛ, перечисляет партнер департамента налогов и права ДРТ Татьяна Киселева. Организации финансового рынка запрашивают информацию о статусе налогового резидентства своих клиентов – физических лиц в рамках выполнения требований правительственного постановления о реализации автообмена финансовой информацией.

Определение налогового резидентства физического лица – прежде всего обязанность самого лица, отмечает партнер юрфирмы «МЭФ Legal» Сергей Челышков. Исходя из этого физлицо должно уплачивать налоги и исполнять прочие обязанности (например, помимо налоговых деклараций подавать информационные отчеты и декларации об активах и счетах) в стране его резидентства. Налоговые органы могут запрашивать информацию и документы, подтверждающие декларируемый статус налогового резидентства, если у них есть сомнения.

На практике у российских граждан зарубежные финансовые институты обычно запрашивают эту информацию ежегодно, не только в целях автоматического обмена информацией (недружественные страны фактически прекратили обмен такими данными с Россией), но и с точки зрения санкционного комплаенса, отмечает Челышков.

Вы видите 50% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных