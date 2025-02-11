Налоговики снова проверяют наличные расчеты россиян с иностранцами

Российское валютное законодательство по общему правилу запрещает любые наличные расчеты не в рублях с иностранцами, поэтому претензии у налоговой могут возникнуть к купле-продаже не только автомобилей, но и другого имущества, предупреждают юристы. Основанием для них служит часть 3 статьи 14 ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле». Норма существует с 2003 г. В соответствии с ней физические лица – резиденты должны производить расчеты с иностранцами через счета в уполномоченных банках (т. е. банках, которые имеют специальное разрешение от властей на проведение определенных операций). Нарушение запрета, согласно ст. 15.25 Кодекса об административных правонарушениях, наказывается штрафом в 20–40% от суммы операции. Вместе с тем закон предусматривает некоторые исключения. В их число входят, например, дарение валютных ценностей супругу или близким родственникам, их завещание, покупки в магазинах беспошлинной торговли и др.