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Налоговики снова проверяют наличные расчеты россиян с иностранцами

Закон требует использовать счета в уполномоченных банках для операций по сделкам с валютными нерезидентами
Дарья Мосолкина
Российское валютное законодательство запрещает любые наличные расчеты не в рублях с иностранцами, поэтому претензии у налоговой могут возникнуть не только к купле-продаже автомобилей, но и другого имущества
Российское валютное законодательство запрещает любые наличные расчеты не в рублях с иностранцами, поэтому претензии у налоговой могут возникнуть не только к купле-продаже автомобилей, но и другого имущества / Стоян Васев / ТАСС

Налоговые органы возобновили контроль за сделками, совершенными между россиянами и валютными нерезидентами (т. е. с иностранными гражданами без вида на жительство в России). Если расчеты по ним проходили наличными, то инспектора признают незаконными такие операции и выписывают штрафы в размере от 20 до 40% от суммы оплаты. Об этом «Ведомостям» рассказали опрошенные юристы и консультанты. Ранее информацию о штрафах за покупку автомобилей у иностранцев распространяли Telegram-каналы. Усиление контроля за такими наличными расчетами связано с завершением в конце 2023 г. моратория на административную ответственность за нарушения валютного законодательства, говорят собеседники «Ведомостей».

Российское валютное законодательство по общему правилу запрещает любые наличные расчеты не в рублях с иностранцами, поэтому претензии у налоговой могут возникнуть к купле-продаже не только автомобилей, но и другого имущества, предупреждают юристы. Основанием для них служит часть 3 статьи 14 ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле». Норма существует с 2003 г. В соответствии с ней физические лица – резиденты должны производить расчеты с иностранцами через счета в уполномоченных банках (т. е. банках, которые имеют специальное разрешение от властей на проведение определенных операций). Нарушение запрета, согласно ст. 15.25 Кодекса об административных правонарушениях, наказывается штрафом в 20–40% от суммы операции. Вместе с тем закон предусматривает некоторые исключения. В их число входят, например, дарение валютных ценностей супругу или близким родственникам, их завещание, покупки в магазинах беспошлинной торговли и др.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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