Доходы богатых россиян росли повышенными темпами в 2024 году

Доходы богатых россиян росли повышенными темпами в 2024 годуИх рост простимулировали высокие ставки по депозитам и выплаты по ценным бумагам
У обеспеченных россиян доходы в конце 2024 г. росли быстрее, чем малообеспеченных, следует из данных Росстата. Средства 10% наиболее богатых граждан (последняя, десятая децильная группа) в реальном выражении, т. е. с поправкой на инфляцию, выросли в IV квартале 2024 г. на 10% – в среднем они составили 240 519 руб. в месяц. Ежемесячные среднедушевые доходы 10% наименее обеспеченных россиян (первая децильная группа) выросли на 6,5% до 14 479 руб.
Похожая тенденция отмечалась и в IV квартале 2023 г. Тогда богатые россияне увеличили доходы больше, чем малообеспеченные, – на 7,9% по сравнению с 5,8%. В конце 2022 г., например, ситуация была противоположной – доходы у малоимущих росли в 6 раз быстрее, чем у наиболее обеспеченных (1,8% против 0,3%).