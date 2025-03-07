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/ Экономика

Доходы богатых россиян росли повышенными темпами в 2024 году

Их рост простимулировали высокие ставки по депозитам и выплаты по ценным бумагам
Ксения Котченко
Повышение доходов опережающими инфляцию темпами в конечном счете сведет бедность к минимуму
Повышение доходов опережающими инфляцию темпами в конечном счете сведет бедность к минимуму / Сергей Портер / Ведомости

У обеспеченных россиян доходы в конце 2024 г. росли быстрее, чем малообеспеченных, следует из данных Росстата. Средства 10% наиболее богатых граждан (последняя, десятая децильная группа) в реальном выражении, т. е. с поправкой на инфляцию, выросли в IV квартале 2024 г. на 10% – в среднем они составили 240 519 руб. в месяц. Ежемесячные среднедушевые доходы 10% наименее обеспеченных россиян (первая децильная группа) выросли на 6,5% до 14 479 руб.

Похожая тенденция отмечалась и в IV квартале 2023 г. Тогда богатые россияне увеличили доходы больше, чем малообеспеченные, – на 7,9% по сравнению с 5,8%. В конце 2022 г., например, ситуация была противоположной – доходы у малоимущих росли в 6 раз быстрее, чем у наиболее обеспеченных (1,8% против 0,3%).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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