Доходы богатых россиян росли повышенными темпами в 2024 году

У обеспеченных россиян доходы в конце 2024 г. росли быстрее, чем малообеспеченных, следует из данных Росстата. Средства 10% наиболее богатых граждан (последняя, десятая децильная группа) в реальном выражении, т. е. с поправкой на инфляцию, выросли в IV квартале 2024 г. на 10% – в среднем они составили 240 519 руб. в месяц. Ежемесячные среднедушевые доходы 10% наименее обеспеченных россиян (первая децильная группа) выросли на 6,5% до 14 479 руб.