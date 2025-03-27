Бизнес просит разрешения строить больше гостиниц по льготной программе

Бизнес просит разрешения строить больше гостиниц по льготной программеИнтерес инвесторов втрое превышает лимиты нацпроекта
Объединение «Опора России» предложило правительству повысить лимит по объему строительства коллективных средств размещения (КСР) с использованием профильной программы льготного кредитования. Она реализуется в рамках федерального проекта «Создание номерного фонда» (входит в структуру нацпроекта «Туризм и гостеприимство»). Об этом говорится в письме от 21 марта президента «Опоры России» Александра Калинина вице-премьеру Дмитрию Чернышенко, который курирует вопросы развития туризма. «Ведомости» ознакомились с документом. В аппарате правительства подтвердили получение письма.
В текущем году наблюдается «значительный рост интереса предпринимателей» к участию в программе: количество поданных заявок, по экспертной оценке бизнес-объединения, в 3 раза превышает число гостиничных номеров, на которое выделяется финансирование по действующим лимитам. Такая динамика свидетельствует о высоком потенциале развития туристической отрасли и готовности бизнеса инвестировать в создание современной инфраструктуры, полагают авторы документа. Расширение лимита по номерному фонду в профильном федпроекте и увеличение сопутствующего финансирования позволит поддержать большее количество перспективных проектов, уверены в «Опоре России».