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Бизнес просит разрешения строить больше гостиниц по льготной программе

Интерес инвесторов втрое превышает лимиты нацпроекта
Дарья Мосолкина
Денис Кузнецов
Анастасия Бойко
Злата Милявская / Ведомости
Злата Милявская / Ведомости

Объединение «Опора России» предложило правительству повысить лимит по объему строительства коллективных средств размещения (КСР) с использованием профильной программы льготного кредитования. Она реализуется в рамках федерального проекта «Создание номерного фонда» (входит в структуру нацпроекта «Туризм и гостеприимство»). Об этом говорится в письме от 21 марта президента «Опоры России» Александра Калинина вице-премьеру Дмитрию Чернышенко, который курирует вопросы развития туризма. «Ведомости» ознакомились с документом. В аппарате правительства подтвердили получение письма.

В текущем году наблюдается «значительный рост интереса предпринимателей» к участию в программе: количество поданных заявок, по экспертной оценке бизнес-объединения, в 3 раза превышает число гостиничных номеров, на которое выделяется финансирование по действующим лимитам. Такая динамика свидетельствует о высоком потенциале развития туристической отрасли и готовности бизнеса инвестировать в создание современной инфраструктуры, полагают авторы документа. Расширение лимита по номерному фонду в профильном федпроекте и увеличение сопутствующего финансирования позволит поддержать большее количество перспективных проектов, уверены в «Опоре России».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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