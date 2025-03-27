Бизнес просит разрешения строить больше гостиниц по льготной программе

В текущем году наблюдается «значительный рост интереса предпринимателей» к участию в программе: количество поданных заявок, по экспертной оценке бизнес-объединения, в 3 раза превышает число гостиничных номеров, на которое выделяется финансирование по действующим лимитам. Такая динамика свидетельствует о высоком потенциале развития туристической отрасли и готовности бизнеса инвестировать в создание современной инфраструктуры, полагают авторы документа. Расширение лимита по номерному фонду в профильном федпроекте и увеличение сопутствующего финансирования позволит поддержать большее количество перспективных проектов, уверены в «Опоре России».