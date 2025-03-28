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Экономисты объяснили причины оптимизма россиян при оценке благосостояния

Домохозяйства отмечают рост финансового благополучия, сообщил ЦБ
Ксения Котченко
Анастасия Бойко

Оптимизм россиян в отношении их материального положения вырос с 2022 по 2024 г., следует из Всероссийского обследования домохозяйств по потребительским финансам, проведенного ЦБ. Почти четверть респондентов (22%) в 2024 г. сообщили об улучшении своего материального положения, в то время как в ходе последнего опроса в 2022 г. такой ответ дали только 14% респондентов. Не изменилось положение у 57% опрошенных (50% в 2022 г.), ухудшилось – у 22% (36% два года назад).

Оптимизм в самооценке материального положения в 2024 г. примерно на уровне 2013 г., выше, чем в других раундах измерения, пояснил зампред Банка России Алексей Заботкин, представлявший результаты журналистам. При этом такая тенденция может быть фактором риска, отметил Заботкин. «Респонденты могут необоснованно экстраполировать оценки того улучшения текущего материального положения, которое они видят, и на будущие периоды. В результате они могут ошибаться, принимая решения о расходах, сбережениях и кредитах», – пояснил зампред.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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