Экономисты объяснили причины оптимизма россиян при оценке благосостояния

Оптимизм россиян в отношении их материального положения вырос с 2022 по 2024 г., следует из Всероссийского обследования домохозяйств по потребительским финансам, проведенного ЦБ. Почти четверть респондентов (22%) в 2024 г. сообщили об улучшении своего материального положения, в то время как в ходе последнего опроса в 2022 г. такой ответ дали только 14% респондентов. Не изменилось положение у 57% опрошенных (50% в 2022 г.), ухудшилось – у 22% (36% два года назад).