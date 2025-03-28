Экономисты объяснили причины оптимизма россиян при оценке благосостояния

Экономисты объяснили причины оптимизма россиян при оценке благосостоянияДомохозяйства отмечают рост финансового благополучия, сообщил ЦБ
Оптимизм россиян в отношении их материального положения вырос с 2022 по 2024 г., следует из Всероссийского обследования домохозяйств по потребительским финансам, проведенного ЦБ. Почти четверть респондентов (22%) в 2024 г. сообщили об улучшении своего материального положения, в то время как в ходе последнего опроса в 2022 г. такой ответ дали только 14% респондентов. Не изменилось положение у 57% опрошенных (50% в 2022 г.), ухудшилось – у 22% (36% два года назад).
Оптимизм в самооценке материального положения в 2024 г. примерно на уровне 2013 г., выше, чем в других раундах измерения, пояснил зампред Банка России Алексей Заботкин, представлявший результаты журналистам. При этом такая тенденция может быть фактором риска, отметил Заботкин. «Респонденты могут необоснованно экстраполировать оценки того улучшения текущего материального положения, которое они видят, и на будущие периоды. В результате они могут ошибаться, принимая решения о расходах, сбережениях и кредитах», – пояснил зампред.