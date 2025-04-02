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Государство обещает бизнесу 20% кешбэка за внедрение роботов

Возврат инвестиций будет распространяться и на импортные модели
Ника Сизова
Александр Кондратюк / РИА Новости
Александр Кондратюк / РИА Новости

Минпромторг будет возмещать инвесторам 20% затрат на покупку и внедрение роботов на российских производствах. Программа субсидирования рассчитана до 2029 г. включительно и учитывает всех роботов, в том числе от зарубежных вендоров, следует из утвержденного министерством решения о порядке предоставления субсидии, с которым ознакомились «Ведомости» (подлинность документа подтвердили два собеседника в различных компаниях – разработчиках робототехники). Предполагается, что такая мера поможет достичь плановых показателей по внедрению роботов на производствах, поставленных президентом России Владимиром Путиным.

В решении указано, что отбор получателей субсидий будет определяться правилами, утвержденными 1781-м постановлением правительства от 25 октября 2023 г. Представитель Минпромторга рассказал «Ведомостям», что старт конкурсного отбора на субсидирование запланирован на конец апреля 2025 г., а объявление об этом будет размещено на сайте Государственной информационной системы промышленности, где публикуется информация о мерах государственной поддержки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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