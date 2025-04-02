Государство обещает бизнесу 20% кешбэка за внедрение роботов

Минпромторг будет возмещать инвесторам 20% затрат на покупку и внедрение роботов на российских производствах. Программа субсидирования рассчитана до 2029 г. включительно и учитывает всех роботов, в том числе от зарубежных вендоров, следует из утвержденного министерством решения о порядке предоставления субсидии, с которым ознакомились «Ведомости» (подлинность документа подтвердили два собеседника в различных компаниях – разработчиках робототехники). Предполагается, что такая мера поможет достичь плановых показателей по внедрению роботов на производствах, поставленных президентом России Владимиром Путиным.