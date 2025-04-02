Государство обещает бизнесу 20% кешбэка за внедрение роботов

Государство обещает бизнесу 20% кешбэка за внедрение роботовВозврат инвестиций будет распространяться и на импортные модели
Минпромторг будет возмещать инвесторам 20% затрат на покупку и внедрение роботов на российских производствах. Программа субсидирования рассчитана до 2029 г. включительно и учитывает всех роботов, в том числе от зарубежных вендоров, следует из утвержденного министерством решения о порядке предоставления субсидии, с которым ознакомились «Ведомости» (подлинность документа подтвердили два собеседника в различных компаниях – разработчиках робототехники). Предполагается, что такая мера поможет достичь плановых показателей по внедрению роботов на производствах, поставленных президентом России Владимиром Путиным.
В решении указано, что отбор получателей субсидий будет определяться правилами, утвержденными 1781-м постановлением правительства от 25 октября 2023 г. Представитель Минпромторга рассказал «Ведомостям», что старт конкурсного отбора на субсидирование запланирован на конец апреля 2025 г., а объявление об этом будет размещено на сайте Государственной информационной системы промышленности, где публикуется информация о мерах государственной поддержки.