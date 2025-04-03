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Депутаты хотят проверить устойчивость корпоративных заемщиков при высокой ставке

Но текущие параметры денежно-кредитной политики оправданны, считают в Госдуме
Анастасия Бойко
Екатерина Литова
Елена Мухаметшина
О важности для компаний искать альтернативные источники финансирования не раз говорили в Банке России (на фото председатель ЦБ Эльвира Набиуллина)
О важности для компаний искать альтернативные источники финансирования не раз говорили в Банке России (на фото председатель ЦБ Эльвира Набиуллина) / Максим Стулов / Ведомости

Депутаты Госдумы предлагают Банку России проводить мониторинг устойчивости корпоративных заемщиков в условиях высоких ставок, а также принимать меры по ограничению их закредитованности. Такая рекомендация вошла в проект постановления нижней палаты парламента к отчету Банка России за 2024 г. (есть у «Ведомостей»). Также парламентарии акцентируют внимание на том, что ЦБ и правительство должны продолжать реализацию мер, направленных на повышение привлекательности использования альтернатив банковского кредитования для компаний, включая размещение акций, облигаций и привлечение займов вне банковской системы. Помимо этого депутаты предлагают ЦБ продолжать реализацию мер, направленных на ограничение рисков избыточной долговой нагрузки на граждан, в том числе с применением инструментов пруденциального регулирования.

В целом депутаты считают текущие параметры денежно-кредитной политики (ДКП) Банка России «оправданными в контексте складывающихся в российской экономике условий». Об этом говорится в заключении комитета Госдумы по финансовому рынку (есть у «Ведомостей»).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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