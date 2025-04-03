Депутаты хотят проверить устойчивость корпоративных заемщиков при высокой ставке

Депутаты Госдумы предлагают Банку России проводить мониторинг устойчивости корпоративных заемщиков в условиях высоких ставок, а также принимать меры по ограничению их закредитованности. Такая рекомендация вошла в проект постановления нижней палаты парламента к отчету Банка России за 2024 г. (есть у «Ведомостей»). Также парламентарии акцентируют внимание на том, что ЦБ и правительство должны продолжать реализацию мер, направленных на повышение привлекательности использования альтернатив банковского кредитования для компаний, включая размещение акций, облигаций и привлечение займов вне банковской системы. Помимо этого депутаты предлагают ЦБ продолжать реализацию мер, направленных на ограничение рисков избыточной долговой нагрузки на граждан, в том числе с применением инструментов пруденциального регулирования.