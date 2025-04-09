Ненефтегазовые доходы поддержали бюджет в марте

Дефицит федерального бюджета за месяц уменьшился на 528 млрд руб. – до 2,18 трлн руб. по сравнению с 2,7 трлн руб., которые были зафиксированы за январь – февраль, следует из предварительных данных Минфина. Показатель достиг 1% ВВП при плане на год 0,5% ВВП (1,17 трлн руб.). Это, главным образом, обусловлено опережающим финансированием расходов в январе и не повлияет на исполнение целевых параметров структурного баланса на 2025 г., уточняет Минфин в пресс-релизе. В марте федеральный бюджет сложился с профицитом.