Персональные данные могут разделить на чувствительные и не очень

Персональные данные могут разделить на чувствительные и не оченьЗа упрощение использования «общественно-значимых данных» выступает поисковый отряд «ЛизаАлерт»
Сотовый оператор «Билайн» совместно с Минцифры и поисковым отрядом «ЛизаАлерт» обсуждают возможные изменения в закон «О связи», которые бы разделяли персональные данные (ПД) на чувствительные и общественно-значимые. Об этом рассказал гендиректор «Вымпелкома» (бренд «Билайн») Сергей Анохин в ходе дискуссии о регулировании рынка оборота данных на конференции Data Fusion 17 апреля. Сейчас «Билайн» тестирует сервис для экстренного получения ПД совместно с поисковым отрядом LizaAlert, добавил он.
Разделение персональных данных на чувствительные и общественно-значимые должно способствовать снятию ограничений на использование информации в ситуациях, когда от этого зависит жизнь человека, объяснил Анохин. В текущей редакции законы «О связи» и «О персональных данных» запрещают операторам связи делиться геолокацией абонентов, это, в свою очередь, препятствует помощи поисково-спасательным отрядам в случае ЧС, уточнил он.