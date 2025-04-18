Персональные данные могут разделить на чувствительные и не очень

Сотовый оператор «Билайн» совместно с Минцифры и поисковым отрядом «ЛизаАлерт» обсуждают возможные изменения в закон «О связи», которые бы разделяли персональные данные (ПД) на чувствительные и общественно-значимые. Об этом рассказал гендиректор «Вымпелкома» (бренд «Билайн») Сергей Анохин в ходе дискуссии о регулировании рынка оборота данных на конференции Data Fusion 17 апреля. Сейчас «Билайн» тестирует сервис для экстренного получения ПД совместно с поисковым отрядом LizaAlert, добавил он.