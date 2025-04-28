Рост общемировых военных расходов достиг рекорда с конца 1980-х годов

В Китае и США в процентах рост военных трат может казаться несущественным, но в абсолютных цифрах «весьма серьезен», указывает Тебин. При этом эксперт напоминает о дискуссионности самой методологии SIPRI. У Индии, годовой рост которой тоже невелик в процентах, военное бремя больше, чем у Китая (1,7% ВВП, один из самых низких показателей). Тебин замечает, что Индия поддерживает стабильно высокие военные расходы: «С Китаем реально индийцы пока воевать не собираются, а другой реальный противник – Пакистан – они превосходят по военным расходам в 9 раз».