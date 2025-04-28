Рост общемировых военных расходов достиг рекорда с конца 1980-х годов

Рост общемировых военных расходов достиг рекорда с конца 1980-х годовНа это влияют давний тренд на милитаризацию, а также конфликты на Украине и в Палестине
В 2024 г. прирост военных расходов в мире по сравнению с предыдущим годом достиг 9,4%. Этот показатель стал рекордным как минимум со времен завершения холодной войны. Это следует из ежегодного доклада Стокгольмского института изучения проблем мира (SIPRI) «Тренды мировых военных расходов», с которым ознакомились «Ведомости».
В среднем по миру доля военных расходов в государственных бюджетах выросла в 2024 г. до 7%, а общемировая доля военного бремени достигла 2,5% ВВП. Темпы прироста оборонных ассигнований росли каждый год из последнего десятилетия с 2014 по 2024 г., а общий прирост за эту декаду составил 37%. При этом военные расходы два последних года росли на всех пяти континентах и в большинстве макрорегионов.
Региональный зачет и триггеры
Чемпионом по темпам роста военных расходов в 2024 г. стал регион Центральной Америки и стран Карибского бассейна без учета Кубы (+31%, во многом за счет усилий Мексики по борьбе с наркокартелями: мексиканский военный бюджет вырос на 39%). На втором месте – Восточная Европа, где последние три года значимым фактором стал конфликт на Украине (+24% в военных расходах в 2024 г.).
Третьим в региональном рейтинге стал Ближний Восток, где с октября 2023 г. идет война между Израилем и «Хамас», а также продолжается ряд других конфликтов (+15%). На четвертой строчке исследователи указали Западную и Центральную Европу (+14%), причем большинство из этих стран состоят в военно-политическом и экономическом блоках – НАТО и Евросоюзе (ЕС).
Замыкает пятерку регионов, ускоривших за последний год темпы трат на оборону, арабоязычная Северная Африка (+8,8%) с ведущей ролью Алжира (+21,8%). На шестом месте – Восточная Азия (Китай, Южная Корея, Япония) с ростом военных расходов на 7,8%. Северная Америка с мировым лидером по военным расходам США также не вошла в топ-5 с ростом военных ассигнований за год на 5,7%.
Директор Центра военно-экономических исследований Института мировой военной экономики и стратегии НИУ ВШЭ Прохор Тебин связывает рост общих военных расходов с инерцией милитаризации, которая ускорилась с 2022 г. Но эксперт отмечает, что общий тренд на рост ассигнований неизменен с 2014 г. Дополнительное влияние на этот тренд оказывают, по его мнению, продолжающиеся российско-украинский и арабо-израильский (Израиль показал прирост в 65% военных ассигнований за год. – «Ведомости») конфликты, а также милитаризация Индо-Тихоокеанского региона, что связано с гипотетической возможностью военного противостояния между США и КНР.
Европейцы, по словам Тебина, «начали беспокоиться» о состоянии своих армий и ОПК в 2022–2023 гг. на фоне небезуспешного наступления ВСУ и стабильной военной помощи из США. Но реальное выделение средств и конкретные согласованные планы начали делаться лишь в 2024 г. – после крушения надежд на успех Украины в ее контрнаступлении и на фоне проблем со стабильностью американских поставок. Тогда же ЕС, видя для себя угрозу со стороны России, принял решение уделять своему ОПК серьезное внимание, полагает Тебин.
При этом условными аутсайдерами по темпам военных расходов стали страны Африки южнее Сахары (-5,8%) и Центральной Азии (-5,5%). Тебин отмечает, что власти этих постсоветских республик чувствуют себя в безопасности как за счет конструктивных отношений в целом с главными соседями – Россией, Китаем и Ираном, так и благодаря практическому военному сотрудничеству с Москвой, а также за счет нивелирования роли Афганистана как военной угрозы.
«Но это ощущение безопасности стран Центральной Азии может стать причиной их будущих проблем. Например, из-за неготовности к будущим социально-экономическим и экологическим проблемам, которые могут превратиться уже в военно-политические», – предупреждает эксперт.
Тенденции среди стран-лидеров
По отдельным странам первая тройка рейтинга по военным тратам в 2024 г. осталась неизменной. На первом месте – США с военным бюджетом в $997 млрд, рост на 5,7% (+19% за десятилетие). На втором месте – Китай с $314 млрд и оценкой роста в 7% (59% за декаду).
На третьем месте – Россия. По оценке Минфина России, которую приводил РБК в ноябре 2023 г., в 2024 г. общие расходы бюджета по разделу «Национальная оборона» должны были составить 10,38 трлн руб. (оценки SIPRI в графике). Говоря о России, Тебин поясняет, что 2023 г. она в значительной степени провела «на запасах» советского периода, а в 2024 г. ее «ОПК уже раскачался».
«Ведомости» направили запрос в Минобороны.
На четвертом месте – переместившаяся с седьмого Германия, рост ее трат сопоставим по темпам с российским – 28% ($88,5 млрд). Пятое место с $86,1 млрд занимает Индия, которая ранее занимала в рейтинге четвертую позицию. Ее рост военных трат за последний год незначителен – 1,5%, а вот за последние 10 лет они выросли на 42%.
На шестом месте, как и год назад, осталась Великобритания с ростом трат на 2,8%, на седьмое с пятого упала Саудовская Аравия (+1,5%). Восьмое сохранила Украина с ростом трат 2,9% и самым большим в мире военным бременем для экономики – 34% ВВП. На девятом – Франция, нарастившая военные расходы на 6,1%. Замкнула десятку Япония с годовым ростом военных расходов на 21%.
В Китае и США в процентах рост военных трат может казаться несущественным, но в абсолютных цифрах «весьма серьезен», указывает Тебин. При этом эксперт напоминает о дискуссионности самой методологии SIPRI. У Индии, годовой рост которой тоже невелик в процентах, военное бремя больше, чем у Китая (1,7% ВВП, один из самых низких показателей). Тебин замечает, что Индия поддерживает стабильно высокие военные расходы: «С Китаем реально индийцы пока воевать не собираются, а другой реальный противник – Пакистан – они превосходят по военным расходам в 9 раз».
Подходы США и КНР
Директор Центра комплексных и европейских исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин добавляет, что у Пекина есть значительные скрытые военные расходы, включая траты на резервные компоненты, а также стоит учитывать различия стоимости вооружений. Потому, продолжает Кашин, справедливо было бы умножить на два военные расходы КНР. «Тем не менее даже с учетом этих факторов военное бремя китайцев вряд ли превышает 2% ВВП», – полагает Кашин.
В то же время военные расходы США, по данным SIPRI, стабильно составляют более трети общемировых – 37%. Это больше, чем у остальных 13 крупнейших военных держав, по тратам за вычетом Китая. Доля Пекина в мировых военных расходах составляет 12%.
При этом Тебин отмечает, что огромные американские военные ассигнования уходят на содержание вооруженных сил и сети военных баз по всему миру. Попытки начать ее сокращение ради высвобождения средств наблюдаются с возвращением в Белый дом президента Дональда Трампа.
У Китая, отмечает Кашин, в отличие от американцев одна зарубежная военная база – в Джибути. В случае с КНР до 40% могут занимать траты именно на развитие вооруженных сил, НИОКР, закупки новых образцов вооружений. «Получается, что Китай сравнительно больше тратит на развитие по доле расходов, и в этом преимущество Пекина», – говорит эксперт.
При этом в области развития вооруженных сил у КНР и США приоритеты схожи: это мощный океанский флот, беспилотные системы, военный космос и ядерные силы, где китайцы хотят достичь сопоставимого с американцами уровня. «Обе страны втянулись в военно-морскую гонку. Китайцы идут по американскому пути, хоть и с большим запаздыванием», – говорит Кашин.