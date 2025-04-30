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Как высокая ключевая ставка влияет на экономику и промышленность

Рисков стагнации и рецессии сейчас нет, заверили в Минэке
Анастасия Бойко
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Темпы роста промышленного производства в России замедляются, так как переходят от фронтального роста к фрагментарному, заявила замминистра экономического развития Полина Крючкова в ходе конференции «Ведомостей» «Экономика в условиях высокой ключевой ставки». В то же время такая динамика вовсе не говорит о стагнации, подчеркнула Крючкова. «Отрасли не могут там все время расти темпами десятки процентов в год, как это было в прошлые годы», – отметила замминистра.

Мартовская статистика по промпроизводству говорит о стагнации «налицо», отметил в ходе конференции руководитель направления реального сектора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) Владимир Сальников. По данным Росстата, рост промпроизводства в марте 2025 г. составил 0,8% в годовом выражении после роста на 0,2% в феврале и на 2,2% в январе. С исключением сезонного и календарного факторов в марте промышленность снизилась на 0,7% после роста на 0,3% в феврале и падения на 3,4% в январе, оценил Росстат. В целом за I квартал промпроизводство выросло на 1,1%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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