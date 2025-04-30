Как высокая ключевая ставка влияет на экономику и промышленность

Мартовская статистика по промпроизводству говорит о стагнации «налицо», отметил в ходе конференции руководитель направления реального сектора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) Владимир Сальников. По данным Росстата, рост промпроизводства в марте 2025 г. составил 0,8% в годовом выражении после роста на 0,2% в феврале и на 2,2% в январе. С исключением сезонного и календарного факторов в марте промышленность снизилась на 0,7% после роста на 0,3% в феврале и падения на 3,4% в январе, оценил Росстат. В целом за I квартал промпроизводство выросло на 1,1%.