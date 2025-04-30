Кабмин одобрил изменение показателей бюджета на 2025 год

Кабмин одобрил изменение показателей бюджета на 2025 годНововведения не коснутся планового периода 2026-2027 годов, отметили в Минфине
Правительство одобрило законопроект Минфина об изменениях в показателях федерального бюджета на 2025 г. Это следует из материалов на сайте Минфина РФ.
Инициатива предложена на основе уточненного прогноза социально-экономического развития РФ на текущий год. Оценка инфляции повышена с 4,5% до 7,6%, прогноз цены на нефть снижен с $69,7 до $56 за барр., прогноз по курсу рубля скорректирован с 96,5 до 94,3 руб. за доллар США. Прогноз роста ВВП по итогам 2025 г. остался на уровне 2,5%.
Доходы по новому прогнозу установлены на уровне 38,5 трлн руб. или 17,4 % ВВП, нефтегазовые доходы планируются в размере 8,31 трлн руб. или 3,7 % ВВП. Рост поступлений ненефтегазовых доходов прогнозируется в размере 829,2 млрд руб. Как уточнили в Минфине, преимущественно за счет увеличения поступления отдельных налогов и неналоговых платежей. Дефицит планируется на уровне 3,79 трлн руб. или 1,7 % ВВП.
Согласно нынешним параметрам, законом о бюджете на 2025 г. запланирован дефицит в размере 1,17 трлн руб. или 0,5% ВВП. Общий объем доходов федерального бюджета установлен на уровне 40,3 трлн руб., расходов – 41,5 трлн руб.
По данным Минфина, дефицит федерального бюджета по итогам I квартала 2025 г. составил 2,17 трлн руб. По оценке министерства, объем доходов федерального бюджета в I квартале 2025 г. составил 9,05 трлн руб. Расходы в январе – марте 2025 г. составили 11,2 трлн руб.