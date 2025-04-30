Кабмин одобрил изменение показателей бюджета на 2025 год

Инициатива предложена на основе уточненного прогноза социально-экономического развития РФ на текущий год. Оценка инфляции повышена с 4,5% до 7,6%, прогноз цены на нефть снижен с $69,7 до $56 за барр., прогноз по курсу рубля скорректирован с 96,5 до 94,3 руб. за доллар США. Прогноз роста ВВП по итогам 2025 г. остался на уровне 2,5%.