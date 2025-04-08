Дефицит бюджета РФ в первом квартале составил 2,17 трлн рублей
Дефицит федерального бюджета по итогам I квартала 2025 г. составил 2,17 трлн руб. Это на 1,88 трлн руб. ниже, чем за аналогичный период 2024 г. Такие данные опубликовал Минфин России.
По предварительной оценке, объем доходов федерального бюджета в первом квартале 2025 г. составил чуть больше 9 трлн руб. Это на 3,8% превышает показатель первого квартала 2024 г. Из них на нефтегазовый сектор пришлось 2,6 трлн руб.
Расходы же федерального бюджета в январе–марте 2025 г. составили 11,2 трлн руб.
В Минфине подчеркнули, что переход к нормализации бюджетной политики, включая достижение нулевого первичного структурного баланса, окажет сдерживающее влияние на инфляцию. В среднесрочной перспективе это укрепит финансовую систему и повысит макроэкономическую устойчивость страны.
«Это создаст необходимую макроэкономическую и финансовую основу для обеспечения выполнения национальных целей развития, определенных президентом РФ», – пояснили в министерстве.
8 апреля Минфин предложил расширить контроль за получателями бюджетных средств. Поправки хотят внести в бюджетный кодекс. Согласно инициативе, мониторинг будет распространяться на всех участников системы казначейских платежей.