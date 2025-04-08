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Дефицит бюджета РФ в первом квартале составил 2,17 трлн рублей

Ведомости

Дефицит федерального бюджета по итогам I квартала 2025 г. составил 2,17 трлн руб. Это на 1,88 трлн руб. ниже, чем за аналогичный период 2024 г. Такие данные опубликовал Минфин России.

По предварительной оценке, объем доходов федерального бюджета в первом квартале 2025 г. составил чуть больше 9 трлн руб. Это на 3,8% превышает показатель первого квартала 2024 г. Из них на нефтегазовый сектор пришлось 2,6 трлн руб.

Расходы же федерального бюджета в январе–марте 2025 г. составили 11,2 трлн руб.

В Минфине подчеркнули, что переход к нормализации бюджетной политики, включая достижение нулевого первичного структурного баланса, окажет сдерживающее влияние на инфляцию. В среднесрочной перспективе это укрепит финансовую систему и повысит макроэкономическую устойчивость страны.

«Это создаст необходимую макроэкономическую и финансовую основу для обеспечения выполнения национальных целей развития, определенных президентом РФ», – пояснили в министерстве.

8 апреля Минфин предложил расширить контроль за получателями бюджетных средств. Поправки хотят внести в бюджетный кодекс. Согласно инициативе, мониторинг будет распространяться на всех участников системы казначейских платежей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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