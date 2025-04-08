Дефицит бюджета РФ в первом квартале составил 2,17 трлн рублей

По предварительной оценке, объем доходов федерального бюджета в первом квартале 2025 г. составил чуть больше 9 трлн руб. Это на 3,8% превышает показатель первого квартала 2024 г. Из них на нефтегазовый сектор пришлось 2,6 трлн руб.