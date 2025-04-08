Минфин предложил расширить контроль над получателями бюджетных средств

Подход к контролю за получателями бюджетных средств по предложению Минфина изменится, следует из проекта поправок в Бюджетный кодекс. Согласно законопроекту (есть у «Ведомостей»), мониторинг будет распространяться на всех участников системы казначейских платежей – юрлиц, индивидуальных предпринимателей, физлиц – производителей товаров, работ и услуг. Документ был одобрен на правкомиссии по законопроектной деятельности, сообщил «Ведомостям» источник, близкий к комиссии.