США и Китай временно снизили пошлины на товары друг друга на 115%

Трамп начал полномасштабную торговую войну 2 апреля, объявив «зеркальные пошлины» в отношении более 185 стран и территорий. Через неделю, 9 апреля, он заявил о приостановке заградительных мер для всех, кроме Китая. К тому моменту пошлины на китайский импорт достигли 145% (а на отдельные позиции – 245% с учетом предыдущих пошлин). Но уже в середине месяца США временно освободили китайские смартфоны, компьютеры, полупроводники и другую электронику от «зеркальных пошлин». При этом министр торговли Говард Латник в интервью телеканалу ABC News заявил, что эти исключения носят временный характер и позже вся электроника подпадет под «секторальные пошлины». Тогда Латник сказал, что их могут объявить через 1–2 месяца. Он также подчеркнул, что пошлины в отношении иностранной фармацевтики, автомобилей и полупроводников не подлежат обсуждению. Их будут вводить с целью побудить возвращение и перенос производств в США.