США и Китай временно снизили пошлины на товары друг друга на 115%Но риски возобновления полномасштабной торговой войны сохраняются
США и Китай на 90 дней снизят взаимные пошлины, говорится в тексте совместного американо-китайского заявления по итогам переговоров в Женеве, опубликованного на сайте Белого дома 12 мая. Оба государства согласились к 14 мая снизить тарифную ставку на 115%: КНР на американскую продукцию – со 125 до 10%, а США на продукцию из Китая – со 145 до 30%. Стороны также договорились о создании механизма для продолжения дискуссий об экономических и торговых отношениях. В качестве участников таких мероприятий с американской стороны указаны министр финансов Скотт Бессент и торгпред Джеймисон Грир, с китайской – вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн.
«Мы уверены, что сделка, достигнутая с нашими китайскими партнерами, поможет нам (сократить дефицит. – «Ведомости»)», – заявил Грир. Бессент же считает результаты женевской встречи «значительным прогрессом». Позитивно на итоги переговоров отреагировали и рынки. Фьючерсы NASDAQ и S&P 500 подскочили на 3,8 и 2,8% соответственно. Фьючерсы индекса Dow Jones прибавили 3,1%. В своем заявлении для клиентов главный аналитик рынка Азиатско-Тихоокеанского региона из JPMorgan Тай Хуэй назвал результаты женевских переговоров превосходящими ожидания, но уточнил, что неопределенность сохраняется.
С появлением утечек в СМИ о контурах достигнутых в Женеве договоренностей за некоторое время до публикации заявления президент США Дональд Трамп в очередной раз подчеркнул эффективность торговой политики администрации. «Всего за три месяца триллионы долларов и, соответственно, рекордное количество рабочих мест потекли в США. Всё из-за моей тарифной политики <...> Очень глупые демократы делают все, что в их силах, чтобы очернить происходящее <...> Это финансовая революция, и они проигрывают!..» – написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
В дополнительном пояснении, также опубликованном на сайте Белого дома, говорится о планах обеих стран «агрессивно» бороться с контрабандой синтетического наркотика фентанила и веществ-прекурсоров для его производства. Контрабанда фентанила – одна из основных претензий США к Китаю, и 20% от сохранившейся тарифной ставки были введены именно на основании американских обвинений о недостаточных действиях властей КНР в борьбе с контрабандой этого вещества.
Трамп начал полномасштабную торговую войну 2 апреля, объявив «зеркальные пошлины» в отношении более 185 стран и территорий. Через неделю, 9 апреля, он заявил о приостановке заградительных мер для всех, кроме Китая. К тому моменту пошлины на китайский импорт достигли 145% (а на отдельные позиции – 245% с учетом предыдущих пошлин). Но уже в середине месяца США временно освободили китайские смартфоны, компьютеры, полупроводники и другую электронику от «зеркальных пошлин». При этом министр торговли Говард Латник в интервью телеканалу ABC News заявил, что эти исключения носят временный характер и позже вся электроника подпадет под «секторальные пошлины». Тогда Латник сказал, что их могут объявить через 1–2 месяца. Он также подчеркнул, что пошлины в отношении иностранной фармацевтики, автомобилей и полупроводников не подлежат обсуждению. Их будут вводить с целью побудить возвращение и перенос производств в США.
В первый срок Трампа полномасштабная торговая война с Китаем началась весной 2018 г. После нескольких этапов повышения пошлин, встреч переговорных команд, а также личных переговоров Трампа и председателя Си Цзиньпина в 2019 г. первая фаза торговой сделки была подписана обеими сторонами в январе 2020 г. Несмотря на это, она не была реализована и доработана из-за начала пандемии COVID-19. Тогда же были предусмотрены механизмы консультаций обеих сторон.
Достигнутые в Женеве договоренности значительны, но это не отменяет неопределенность, которая будет сопровождать дальнейший переговорный процесс двух стран, говорит начальник центра рыночных стратегий Газпромбанка Егор Сусин. Эксперт объяснил, что, несмотря на переговоры, пошлины на китайские товары все равно остаются почти на заградительном уровне. Поэтому так или иначе в США будут сохраняться инфляционные риски. При этом говорить как о негативных, так и о позитивных последствиях прошедшего месяца довольно рано, так как сначала введение пошлин, а затем их ослабление отразятся на экономиках двух стран со значительной задержкой. Сусин также подчеркнул, что согласование полноценной торговой сделки для таких больших экономик может занять от нескольких месяцев до нескольких лет.
Риски возобновления полномасштабной торговой войны сохраняются, считает главный научный сотрудник отдела экономических исследований ИСКРАН Ольга Солдатенкова. По словам американиста, переговорный стиль Трампа предусматривает резкий возврат к давлению, если ход диалога не соответствует его планам. Кроме того, по мнению эксперта, Китай довольно быстро согласился на взаимное ослабление пошлин, что может мотивировать американцев на выдвижение дополнительных условий на будущих этапах переговоров по торговле.