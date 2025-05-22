Счетная палата предложила наказывать регионы за срыв планов по инфраструктуре

Счетная палата провела проверку использования средств федерального бюджета, направленных на реализацию инфраструктурных проектов в субъектах России. Плановых значений показателей реализации инфраструктурных проектов не достигли четыре из семи проверенных регионов, следует из отчета (есть в распоряжении «Ведомостей»). Анализ данных за 2022–2023 гг. показал, что не достигнуты показатели в Чувашской республике, Владимирской, Омской и Воронежской областях. В связи с этим ведомство рекомендует правительству ввести ответственность для регионов за нарушение плановых показателей инфраструктурных проектов, в том числе за несоблюдение сроков.