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Счетная палата предложила наказывать регионы за срыв планов по инфраструктуре

Проверка выявила недостижение плановых показателей у четырех субъектов из семи
Ксения Котченко
Проверка Счетной палаты показала, что во всех регионах были нарушены сроки реализации и стоимость проектов. Расходы выросли, вопреки плану, на 13,2 млрд руб., или на 32,8%. Сроки сдвинулись у 60% мероприятий
Проверка Счетной палаты показала, что во всех регионах были нарушены сроки реализации и стоимость проектов. Расходы выросли, вопреки плану, на 13,2 млрд руб., или на 32,8%. Сроки сдвинулись у 60% мероприятий / Алексей Орлов / Ведомости

Счетная палата провела проверку использования средств федерального бюджета, направленных на реализацию инфраструктурных проектов в субъектах России. Плановых значений показателей реализации инфраструктурных проектов не достигли четыре из семи проверенных регионов, следует из отчета (есть в распоряжении «Ведомостей»). Анализ данных за 2022–2023 гг. показал, что не достигнуты показатели в Чувашской республике, Владимирской, Омской и Воронежской областях. В связи с этим ведомство рекомендует правительству ввести ответственность для регионов за нарушение плановых показателей инфраструктурных проектов, в том числе за несоблюдение сроков.

Всего в 2022–2023 гг. и первом полугодии 2024 г. органы исполнительной власти рассмотренных регионов получили из федерального бюджета кредиты на развитие инфраструктуры на общую сумму 56,7 млрд руб., сообщает Счетная палата. Из них 39,5 млрд составили инфраструктурные бюджетные кредиты (ИБК) и 10,5 млрд – специальные казначейские кредиты (СКК).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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