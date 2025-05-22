Счетная палата предложила наказывать регионы за срыв планов по инфраструктуре

Счетная палата предложила наказывать регионы за срыв планов по инфраструктуреПроверка выявила недостижение плановых показателей у четырех субъектов из семи
Счетная палата провела проверку использования средств федерального бюджета, направленных на реализацию инфраструктурных проектов в субъектах России. Плановых значений показателей реализации инфраструктурных проектов не достигли четыре из семи проверенных регионов, следует из отчета (есть в распоряжении «Ведомостей»). Анализ данных за 2022–2023 гг. показал, что не достигнуты показатели в Чувашской республике, Владимирской, Омской и Воронежской областях. В связи с этим ведомство рекомендует правительству ввести ответственность для регионов за нарушение плановых показателей инфраструктурных проектов, в том числе за несоблюдение сроков.
Всего в 2022–2023 гг. и первом полугодии 2024 г. органы исполнительной власти рассмотренных регионов получили из федерального бюджета кредиты на развитие инфраструктуры на общую сумму 56,7 млрд руб., сообщает Счетная палата. Из них 39,5 млрд составили инфраструктурные бюджетные кредиты (ИБК) и 10,5 млрд – специальные казначейские кредиты (СКК).