Эксперты оценили вклад крепкого рубля в замедление инфляции

Эксперты оценили вклад крепкого рубля в замедление инфляцииСильный рубль – еще один фактор в пользу снижения ставки летом, полагают экономисты
Официальный курс доллара ЦБ ослаб почти на 22% с начала года, со 101,68 до 79,71 руб./$. Сейчас доллар стоит менее 80 руб. впервые за два года. Укрепление курса российской валюты уже приводит к замедлению инфляции, заявляют опрошенные «Ведомостями» экономисты.
С начала года вклад в снижение темпов роста цен мог составить около 1,1 процентного пункта (п. п.), оценила руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая. Рубль оказывает влияние на инфляцию с временным лагом в 2–3 месяца, укрепление с марта этого года мы уже видим в замедлении инфляции, считает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. Рекордное укрепление нацвалюты и замедление потребительского спроса – два ключевых фактора, которые повлияли на резкое замедление темпов инфляции, говорит экономист, автор Telegram-канала Spydell_finance Павел Рябов. По его оценке, курс оказал дезинфляционное влияние на 0,3–0,4 п. п. месячного роста цен в марте – мае.
Укрепление курса рубля пока не в полной мере проявилось в динамике цен, еще несколько месяцев этот эффект будет действовать, говорил директор департамента исследований и прогнозирования Банка России Александр Морозов на «Альфа-саммите». По оценкам ЦБ, укрепление рубля вызывает эффект переноса, когда на 10% укрепления рубля в корзине иностранных валют происходит замедление инфляции примерно на 0,5 п. п.
Крепкий рубль способствует снижению инфляции за счет удешевления импорта, к которому относится значительная часть непродовольственных товаров, считают опрошенные «Ведомостями» эксперты. По оценке ЦБ, сезонно скорректированная инфляция по непродовольственным товарам за последние три месяца (февраль – апрель) в среднем составила 1,5% против целевого уровня в 4%. По данным Росстата, годовая инфляция с 6 по 12 мая 2025 г. замедлилась до 10,09%. В апреле показатель составлял 0,4% месяц к месяцу, с исключением сезонности – 0,5%, что является минимумом с 2023 г., оценил ЦБ.
Крепкий рубль наряду с высокой ключевой ставкой и охлаждением кредитования являются основными факторами текущего замедления инфляции, подтверждает аналитик фондового рынка УК «Альфа-капитал» Алина Попцова. Она полагает, что годовая инфляция прошла свой пик в апреле на уровне 10,2% и теперь будет снижаться до 5,6% к концу года.
Морозов высказал мнение, что эффект укрепления рубля уже отразился в ценах, но еще не полностью и будет проявляться в мае – июне. Сезонно скорректированная инфляция, по оценке ЦБ, в апреле замедлилась до 6,2% после 7,0% в марте и 7,4% в феврале.
Даже столь ощутимое укрепление рубля, которое произошло с начала года, не способно заметно и устойчиво замедлять инфляцию, возражает эксперт по фондовому рынку «БКС мир инвестиций» Дмитрий Бабин. Он указывает на то, что с начала 2022 г. большой вклад в инфляцию вносят издержки, связанные с обходом санкций и прочих геополитических препятствий для импорта. К тому же многие импортеры не уверены в том, что низкий курс иностранных валют останется надолго, поэтому не спешат снижать цены, несмотря на уменьшение себестоимости закупок, добавляет Бабин.
Усиление рубля весной этого года уже привело к торможению инфляции в РФ, если так пойдет и дальше, то летом мы увидим начало цикла смягчения денежно-кредитная политика (ДКП) в России, считает аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин.
Если на июньском заседании ЦБ РФ запустит цикл снижения ставки, курс рубля может остановить свое укрепление, предупреждает Потавин.
Вряд ли ЦБ понизит ставку в июне только по причине крепкого рубля, но может дать сигнал о возможности снижения ставки на ближайших заседаниях, прогнозирует инвестиционный стратег «ВТБ мои инвестиции» Алексей Михеев. Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев также полагает, что рост инфляционных ожиданий населения в последние два месяца и неоднородность замедления инфляции не позволят ЦБ снизить ставку на ближайшем заседании 6 июня. Васильев считает, что цикл смягчения монетарной политики может начаться на заседании 25 июля со снижения ключевой ставки на 100–200 б. п. до 19–20%. К концу года он ожидает снижения ключевой ставки до 14%.
Причины укрепления рубля
На курс рубля весной этого года повлияли ожидания улучшения геополитической ситуации вокруг России и Украины и налаживания нормальных отношений с Западом, а также надежды на снятие санкций, говорит Потавин. 16 мая в Стамбуле состоялись первые с 2022 г. прямые переговоры Москвы и Киева, а 19 мая президенты России и США провели телефонные переговоры.
При этом определяющим фактором является ДКП, считает Потавин. Он поясняет, что снижение кредитования из-за высоких ставок уменьшает спрос на импорт, что сокращает запросы на покупку валюты от импортеров. При этом сохранение высоких процентов по рублевым кредитам и депозитам стимулирует компании активнее продавать валютную ликвидность для финансирования своих текущих расходов в рублях или для получения дополнительного дохода от размещения средств, добавляет Потавин. Также он отмечает, что рубль привлекает спекулянтов, которые дополнительно шортят валюту и укрепляют курс.
Курс рубля укрепляют продажи валюты ЦБ РФ и продление обязательной продажи части валютной выручки экспортерами, говорит Мильчакова. Она добавляет, что в конце месяца рубль традиционно поддерживается налоговым периодом, а вот влияние на рубль 17-го пакета санкций ЕС против российской экономики на этом фоне оказалось незначительным.
Укрепление рубля вызвано низким спросом на иностранную валюту при ее стабильном предложении, считает старший аналитик SberCIB Investment Research Юрий Попов. В «Обзоре рисков финансовых рынков» Банк России отметил, что в апреле покупки валюты со стороны нефинансовых организаций, некредитных финансовых организаций, нерезидентов и физлиц составили 1,9 трлн руб., или $23 млрд, что в валюте на 16% и 26% ниже, чем в среднем за месяц в I и IV кварталах 2024 г. соответственно. В то же время продажи валюты со стороны экспортеров в апреле были стабильными и составили $10 млрд против $10,2 млрд в марте, напоминает Попов.
В последние дни курс доллара демонстрирует ослабление, прежде всего на международном рынке, подчеркивает Михеев. С 12 мая валютная пара «евро – доллар» выросла с 1,11 до 1,13. При этом у пары «юань – рубль» волатильность небольшая – курс остается в диапазоне 11,0–11,5. Текущее укрепление рубля – это также и отражение глобального ослабления доллара, обусловленного в том числе потерей наивысшего кредитного рейтинга США от агентства Moody’s, считает Михеев.
Большинство директоров ЦБ согласились, что рубль укрепляется из-за высокой ключевой ставки, которая воздействовала через снижение спроса на импорт и через рост интереса к рублевым активам. Это следует из резюме обсуждения ключевой ставки на заседании совета директоров ЦБ 25 апреля. Также одной из причин укрепления рубля часть директоров ЦБ назвали ожидание «улучшения геополитической ситуации».
Прогнозы по курсу
Текущее укрепление рубля может продлиться, пока есть ожидания прогресса в переговорах РФ – США или пока российские власти не задействуют меры для сдерживания укрепления рубля, считает Васильев. Тренд может продолжаться, пока курс не достигнет 76–77 руб./$, но дальнейшее укрепление национальной валюты будет невыгодно и экспортерам, и бюджету, поэтому власти могут на этих уровнях принимать меры по ослаблению рубля – от увеличения покупок валюты по бюджетному правилу до ослабления административных валютных ограничений, согласна Мильчакова.
Рубль вряд ли надолго задержится на текущих уровнях, так как они неоправданно завышены с точки зрения стабильности доходов госбюджета и экспортеров, предполагает Бабин. Он указывает на то, что за предыдущие несколько месяцев нефть подешевела до четырехлетних минимумов и остается недалеко от них. Цена нефти марки Urals с начала года упала на 13,7% до $54,76/барр. Это должно планомерно сокращать предложение иностранной валюты со стороны экспортеров, учитывая лаг в 1–2 месяца, с которым серьезные ценовые изменения на мировом рынке нефти влияют на объем экспортной выручки, считает Бабин. Он добавляет, что восстановление импорта и период летнего отдыха усилят покупки валюты населением и компаниями.
Ослабление доллара на глобальном рынке относительно других твердых валют также не будет устойчивым, смягчение торговой напряженности с КНР снижает риски для роста экономики США, а фискальное стимулирование поддержит потребителей, отмечает Попцова. Она поясняет, что это позволяет Федрезерву снижать базовую ставку медленнее по сравнению с коллегами в других странах, в особенности по сравнению с ЕЦБ, и дифференциал ставок сыграет в пользу доллара.
В июне Потавин ждет курс в диапазоне 78–84 руб./$, а до конца года – 98–100 руб./$. Бабин уверен, что на конец года официальный курс будет выше 95 руб./$. Попцова допускает ослабление рубля во втором полугодии по мере восстановления импортной активности и коррекции цен на нефть до уровней 85–90 руб./$ до конца года.
Мильчакова не считает, что доллар упадет этим летом ниже 76 руб./$. По ее словам, наиболее существенного ослабления рубля можно будет ждать во второй половине года, но если геополитические тенденции по-прежнему останутся позитивными для России, можно не ждать, что доллар вырастет больше 90–95 руб./$. К концу года Мильчакова прогнозирует, что курс доллара к рублю будет находиться в среднем в рамках 85–90 руб./$. Попов также ожидает ослабления рубля до 95 руб./$ к концу года.
В подготовке статьи участвовала Анастасия Бойко