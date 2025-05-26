Эксперты оценили вклад крепкого рубля в замедление инфляции

Рубль вряд ли надолго задержится на текущих уровнях, так как они неоправданно завышены с точки зрения стабильности доходов госбюджета и экспортеров, предполагает Бабин. Он указывает на то, что за предыдущие несколько месяцев нефть подешевела до четырехлетних минимумов и остается недалеко от них. Цена нефти марки Urals с начала года упала на 13,7% до $54,76/барр. Это должно планомерно сокращать предложение иностранной валюты со стороны экспортеров, учитывая лаг в 1–2 месяца, с которым серьезные ценовые изменения на мировом рынке нефти влияют на объем экспортной выручки, считает Бабин. Он добавляет, что восстановление импорта и период летнего отдыха усилят покупки валюты населением и компаниями.