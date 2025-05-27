Минэк назвал условия роста инвестиций на Северном Кавказе

Для этого необходимо реализовать ряд мер, считает он. В частности, улучшать инвестиционный климат: округ уже стал более открытым, а условия работы для бизнеса более прозрачными, отметил Решетников. Кроме того, необходимо привлекать дополнительные ресурсы для финансирования проектов. В прошлом году кредитование в округе на инвестиционные цели выросло на треть: например, МСП банк поддержал бизнес кредитами и гарантиями почти на 14 млрд руб., а корпорация МСП вдвое нарастила зонтичные поручительства и довела объем до 16 млрд, сообщил он. В рамках списания 2/3 бюджетных кредитов регионам СКФО будет доступно более 33 млрд высвобождаемых средств, рассказал Решетников. Он призвал активнее направлять на поддержку инвестиций и рабочих мест.