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Минэк назвал условия роста инвестиций на Северном Кавказе

Министерство внесло в правительство постановление о создании ОЭЗ в Ставрополье
Дарья Мосолкина
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Дальнейший рост инвестиций в регионах Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) будет зависеть от снятия существующих сейчас инфраструктурных, финансовых и кадровых ограничений, заявил министр экономического развития Максим Решетников в ходе выступления на Кавказском инвестиционном форуме 27 мая.

Для этого необходимо реализовать ряд мер, считает он. В частности, улучшать инвестиционный климат: округ уже стал более открытым, а условия работы для бизнеса более прозрачными, отметил Решетников. Кроме того, необходимо привлекать дополнительные ресурсы для финансирования проектов. В прошлом году кредитование в округе на инвестиционные цели выросло на треть: например, МСП банк поддержал бизнес кредитами и гарантиями почти на 14 млрд руб., а корпорация МСП вдвое нарастила зонтичные поручительства и довела объем до 16 млрд, сообщил он. В рамках списания 2/3 бюджетных кредитов регионам СКФО будет доступно более 33 млрд высвобождаемых средств, рассказал Решетников. Он призвал активнее направлять на поддержку инвестиций и рабочих мест.

За последнее время удалось настроить отраслевые программы с учетом особенностей СКФО, в частности, в рамках эксперимента по реинвестированию части акциза в отрасль виноградарства, предприятия реинвестировали 1,2 млрд, сообщил министр.

Отдельное внимание уделяется туристическому бизнесу округа – в правительство уже внесен проект постановления о создания особой экономической зоны (ОЭЗ) в Ставрополье, отметил Решетников. По его словам, в рамках программы льготного кредитования на строительство гостиниц отобрано уже 24 заявки из пяти регионов на 3600 номеров. За счет субсидирования модульных гостиниц построено уже 1800 номеров, добавил министр.

Максим Стулов / Ведомости
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Максим Стулов / Ведомости

Туризм – это то, чем славится СКФО, подчеркнул в ходе своего выступления премьер-министр Михаил Мишустин. Сегодня он единственный в стране, где почти в каждом из его субъектов действует особая экономическая зона туристско-рекреационного типа, отметил он. Общий объем заявленных их резидентами капитальных вложений составляет, по его словам, порядка 200 млрд руб. В последние годы СКФО посетили около 6 млн туристов, отметил Мишустин. Сейчас важно обеспечить соответствие инфраструктуры (гостиниц, канатных дорог, трасс) высоким стандартам, подчеркнул он.

Резиденты шести туристических ОЭЗ («Эльбрус», «Ведучи», «Мамисон», «Армхи и Цори», Каспийский прибрежный кластер, «Архыз». – «Ведомости») сейчас реализуют проекты на 190 млрд руб., сообщил в ходе своего выступления вице-премьер Александр Новак. «Общее количество резидентов ОЭЗ на сегодня – 83 с объемом заявленных инвестиций 190 млрд руб. И только за прошлый год в ОЭЗ заключены соглашения с 26 резидентами», – рассказал он.

По истечении текущей трехлетки Северный Кавказ в рамках 12 национальных проектов получит 7,7% от всех межбюджетных трансфертов, составляющих почти 250 млрд руб, отметил Новак. Одной из ключевых задач нацпроектов – повышение инфраструктурной обеспеченности регионов СКФО: до 2027 г. в СКФО будет построено более 500 объектов, включая школы и детские сады, больницы, объекты культуры и спорта, инженерной и транспортной инфраструктуры.

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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