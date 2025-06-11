Поправку в ГК РФ о создании фирм-матрешек примут на следующей неделе

Поправка вносится в п. 2 ст. 66 (основные положения о хозяйственных товариществах и обществах) ГК РФ. Если раньше хозяйственное общество не могло иметь в качестве единственного участника другое хозобщество, состоящее из одного лица (если иное не установлено законом), то теперь может. А норма о том, что акционерное общество (АО) может иметь в качестве единственного участника другое хозобщество из одного лица, появляется в п. 6 ст. 98 (создание АО) ГК РФ. До внесения поправок в ГК РФ исключения делались для «Почты России», «Ростеха», «Росатома», «Роскосмоса» и дочерних АО головных организаций интегрированных структур оборонно-промышленного комплекса, 100% акций которых находятся в собственности РФ.