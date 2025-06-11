Газета
Телеграм
Главная / Экономика /

Поправку в ГК РФ о создании фирм-матрешек примут на следующей неделе

Неожиданно эта норма возникла ко второму чтению при подготовке поправок к законопроекту о дропперах
Елена Мухаметшина
Анастасия Бойко
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

В Гражданском кодексе (ГК) пропишут возможность создания фирм-матрешек. Соответствующую поправку за авторством председателя комитета Госдумы по вопросам собственности Сергея Гаврилова ко второму чтению 9 июня одобрил комитет Госдумы по госстроительству. Поправка была подготовлена при доработке законопроекта о дропперах. На это обратили внимание «Ведомости». Инициативу Госдума планирует принять уже на следующей неделе. Собеседник, близкий к правительству, связывает это с тем, что нужно дать возможность компаниям менять структуру, поскольку они подпадают под санкции.

Поправка вносится в п. 2 ст. 66 (основные положения о хозяйственных товариществах и обществах) ГК РФ. Если раньше хозяйственное общество не могло иметь в качестве единственного участника другое хозобщество, состоящее из одного лица (если иное не установлено законом), то теперь может. А норма о том, что акционерное общество (АО) может иметь в качестве единственного участника другое хозобщество из одного лица, появляется в п. 6 ст. 98 (создание АО) ГК РФ. До внесения поправок в ГК РФ исключения делались для «Почты России», «Ростеха», «Росатома», «Роскосмоса» и дочерних АО головных организаций интегрированных структур оборонно-промышленного комплекса, 100% акций которых находятся в собственности РФ.

Вы видите 12% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных