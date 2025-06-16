ФНС усилила контроль за миграцией предпринимателей в низконалоговые регионы

Налоговые органы усилили контроль за фиктивной миграцией бизнеса в российские регионы, где действует льготная налоговая ставка для предпринимателей на упрощенной системе налогообложения (УСН). Об этом «Ведомостям» рассказали четыре юриста, клиенты которых столкнулись с проверками на основании смены юридического адреса. Ужесточение контроля происходит на фоне вступления в силу нового закона, который призван остановить фиктивный переезд в такие субъекты. Традиционно к ним относят, например, Удмуртию, Калмыкию, Мордовию, Чечню, Крым и др.