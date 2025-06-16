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ФНС усилила контроль за миграцией предпринимателей в низконалоговые регионы

До 2025 года такую практику оптимизации активно использовал малый бизнес, говорят эксперты
Дарья Мосолкина
Сейчас внимание налоговых органов потенциально привлекает любая перерегистрация в низконалоговый регион
Сейчас внимание налоговых органов потенциально привлекает любая перерегистрация в низконалоговый регион / Андрей Гордеев / Ведомости

Налоговые органы усилили контроль за фиктивной миграцией бизнеса в российские регионы, где действует льготная налоговая ставка для предпринимателей на упрощенной системе налогообложения (УСН). Об этом «Ведомостям» рассказали четыре юриста, клиенты которых столкнулись с проверками на основании смены юридического адреса. Ужесточение контроля происходит на фоне вступления в силу нового закона, который призван остановить фиктивный переезд в такие субъекты. Традиционно к ним относят, например, Удмуртию, Калмыкию, Мордовию, Чечню, Крым и др.

«Ведомости» ознакомились с содержанием трех писем налоговых органов, адресованных индивидуальным предпринимателям (ИП), которые подозреваются в фиктивной миграции. Все налогоплательщики занимаются торговлей через маркетплейсы, один из них переехал в Курганскую область, остальные – в Удмуртию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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