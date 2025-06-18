Доклад «Ведомостей» о будущем миропорядка: краткая версия

Антон Кобяков Советник президента России

Почти 100 лет назад, когда в 1929 г. на Нью-Йоркской фондовой бирже произошел крах, мало кто представлял, какую цену заплатит мир за слабые экономические связи и неумение видеть перспективу. Перепроизводство, безудержный протекционизм США, их тарифная война с остальным миром и, наконец, демографические вызовы – все это, помноженное на последствия недавних больших геополитических потрясений в виде Первой мировой войны, в большинстве западных стран запустило глобальный экономический кризис, который привел к катастрофическим последствиям. Великая депрессия железной поступью начала свой путь по миру. Изменился мировой порядок, а также система международных и экономических отношений. Всего за 10 лет мир пройдет путь от «Ревущих двадцатых» до Второй мировой войны. Современные процессы, которые ведущие экономисты разбирают в этой работе, историкам напоминают события тех лет. Мы же ждем тщательного анализа сегодняшних экономических рисков, хотим не повторить ошибок прошлого и найти новые подходы в решении текущих экономических проблем. При всей схожести процессов, события XXI в., конечно, имеют отличия, подчиняются, во-многом, другим принципам, но и сегодня, существующие вызовы, если на них не реагировать, могут привести к непредсказуемым последствиям. А мы хотим управлять своим будущим сами. Ни у кого не вызывает сомнений, что следующие 10 лет необратимо изменят мир. Мы же в состоянии и обязаны определить свои роль и место в новом мире самостоятельно. Точно также, что такое право есть у других стран и народов. Исследование, предложенное вашему вниманию, касается ключевых технологических, экономических, социальных и геополитических аспектов, предлагает возможные сценарии развития до 2035 г. и ищет ответы на вопрос: где находятся возможные точки роста мировой экономики? Сегодня мы хотели бы пригласить к диалогу заинтересованных и неравнодушных. Определить правильные векторы общего экономического развития – значит, обеспечить справедливое будущее нам и нашим детям.