Ключевые выдержки доклада «Будущее миропорядка – между столкновением и сотрудничеством»Исследование «Ведомостей» анализирует основные риски и возможности мирового развития до 2035 года, предлагает сценарии будущего и пути построения более справедливой, устойчивой и кооперативной экономической модели
Доклад подготовлен Фондом «Росконгресс», деловым изданием «Ведомости», Институтом исследований и экспертизы ВЭБ, Институтом народнохозяйственного прогнозирования РАН и Российским союзом промышленников и предпринимателей в партнерстве с экономистами из Германии, США и Китая.
Кризис однополярной глобализации и переход к многополярности
Современная модель мирового развития переживает глубокий кризис. Однополярная глобализация умирает, порождая новые кризисы и конфликты по всему миру. На смену ей приходит многополярная модель с несколькими центрами силы, главными из которых становятся США и Китай. Вопрос в том, смогут ли новые центры договориться или конфликты станут перманентными.
Глобальные институты охвачены кризисом, баланс сил между экономическими центрами изменился, растет дефицит доверия и слабость механизмов партнерства. Мировые военные расходы выросли с 2005 г. более чем в 2,2 раза, превысив $2,4 трлн, и продолжают расти. Главный риск – снижение качества жизни, рост неравенства, увеличение экологического ущерба и утрата доверия между странами.
Кризис мировой торговли и новые тарифные войны
Мировая торговля никогда не была равноправной. Развитые страны допускали развивающихся на свои рынки в обмен на открытие внутренних рынков, передачу ресурсов и монополию на технологии. В последние годы экспоненциально растут нетарифные ограничения, заменяющие торговые пошлины. С 2009 по 2023 г. страны G20 ввели 2284 торговых ограничений, более 1000 – после 2014 г. В 2025 г. США повысили импортные пошлины для десятков торговых партнеров, что ведет к фрагментации мировой торговли.
Пандемия и блокировка Суэцкого канала показали хрупкость глобальных цепочек поставок. Глобальный долг достиг $307 трлн (372% мирового ВВП), что ставит под сомнение сохранность средств инвесторов. Санкции, заморозка активов, фрагментация платежных систем (SWIFT) подталкивают процессы дедолларизации. Доля доллара в резервах упала до 58%, к 2035 г. может сократиться до 40–45%.
Технологическое соперничество
Технологии становятся ключевым условием сохранения или захвата лидерства для всех центров силы. США обеспечивают более 42% совокупных расходов на исследования и разработки, ЕС – 18,7%, КНР – 17,1%. На пятерку ведущих технологических центров приходится более 85% корпоративных инвестиций в технологии. США и Китай формируют параллельные технико-экономические системы с разными стандартами, что снижает эффективность НИОКР и увеличивает барьеры для научно-технологического партнерства.
Демография: замедление роста численности и старение населения
Мировая демографическая ситуация меняется: снижение рождаемости наблюдается повсеместно. В 1960 г. на одну женщину приходилось 4,7 ребенка, в 1980 – 3,7, в 2000 – 2,7, в 2023 – 2,2. К 2050 г. показатель может снизиться до 2,1. В некоторых странах (Германия, Италия, Япония, Южная Корея) рождаемость упала до критически низких значений (менее 1,5 ребенка на женщину, в Южной Корее – 0,78).
Ожидаемая продолжительность жизни выросла с 51 года в 1960 г. до 73,3 года в 2023 г., к 2050 г. может достичь 77 лет. Общество стареет: к 2035 г. пенсионеры составят четверть населения ЕС. В Китае темпы старения еще выше.
Неравенство и голод как симптомы нездоровой экономической модели
Несмотря на рост мирового производства, проблема голода остается актуальной. Численность голодающих сократилась с 785 млн человек в 2000 г. до 539 млн в 2014 г., но с начала 2020-х гг. вновь растет – до 672 млн в 2024 г. Причины: засухи, военные конфликты, рост цен на продовольствие. В марте 2022 г. ценовой индекс FAO достиг исторического максимума – 160% относительно средних цен 2014–2016 гг., в феврале 2025 г. – 127%1.
Кризис демократии и рост недоверия
Доля мирового населения, считающего, что «большинству людей можно доверять», сократилась за последние 15 лет на 20%. Доверие к правительствам снизилось с 65% в 2020 г. до 52% в 2022 г., к СМИ – с 56% до 50%. Доверие к бизнесу почти не изменилось (62% против 61%). Число персональных санкций с 2014 г. выросло в 17 раз, более трети из них введены по политическим мотивам.
Экологический кризис и сбережение природы
Уровень ресурсопользования превышает разумные пределы. Глобальные выбросы углекислого газа от сжигания топлива в 2021 г. достигли рекордных 33,6 гигатонн (Гт), выбросы в обрабатывающей промышленности – 6,1 Гт. К 2030 г. мир может подойти к экологической точке невозврата.
С 1970 по 2021 г. экономические потери от погодных и климатических катастроф составили $4,3 трлн, более трети ($1,5 трлн) – в 2010–2019 гг. Среднегодовой ущерб увеличился с $86 млрд в 1970–2021 гг. до более $280 млрд в 2021–2024 гг. Число крупных стихийных бедствий растет: в 1980-х – 16 за пятилетие, в 2020–2024 гг. – уже 1151.
Поиск новой модели и региональная интеграция
К 2030 г. мировому сообществу не удастся достигнуть ни одной из 17 Целей устойчивого развития в полной мере. Частичный успех возможен по 11 целям, по шести – регресс или отсутствие прогресса. Разрыв между странами с высоким и низким уровнем дохода углубляется.
Новая экономическая модель предполагает создание устойчивых региональных блоков с общими валютами, совместной инфраструктурой, гармонизацией налогов, экологических и трудовых стандартов. Использование общей цифровой валюты обеспечит высокую скорость расчетов, их надежность и независимость от санкций «третьих стран».
Россия как ключевое звено альянсов в Евразии и мире
Россия обладает уникальными преимуществами: значительные ресурсы, научно-технологический потенциал, эффективная система здравоохранения, высокая безопасность производств. Страна может стать лидером в новой системе глобального партнерства через инициативы в энергетике, продовольственной безопасности, высокотехнологичных отраслях, космической сфере и коллективной безопасности.
Механизмом выстраивания новой экономической модели могут стать глобальные инициативы, предполагающие перестройку действующих норм и институтов. Важнейшими шагами могут стать: запуск альтернативных товарных бирж и финансовых инструментов для снижения спекуляций, коллективная защита мировых цепочек поставок и инфраструктуры от санкций, военных, террористических и киберугроз, а также предотвращение монополизации рынков и гармонизация технических и социальных стандартов.
Глобальная космическая инициатива ставит цель изменить подходы к регулированию деятельности в космосе, обеспечив суверенитет и равные возможности для всех государств. Это предполагает справедливый доступ к орбитам и ресурсам через систему квот, их соблюдение и перераспределение, инспекции, а также санкции за нарушения. Необходимо создать международные коридоры для запусков в дальний космос, выведения спутников, и установить прозрачные правила для спутникового интернета – чтобы исключить цензуру, слежку и одностороннее отключение пользователей.
Инициатива глобальной продовольственной безопасности направлена не только на увеличение производства, но и на повышение эффективности рынка. Важными задачами становятся экстренные интервенции, защита цепочек поставок продовольствия, удобрений и другой сельскохозяйственной продукции.
Глобальная энергетическая инициатива фокусируется на защите энергетических цепочек, инфраструктуры, свободном распространении энергосберегающих технологий и создании финансовых инструментов для минимизации спекуляций на энергетических рынках.
Будущее развитие мира зависит от способности стран сочетать экономический рост с социальной справедливостью, экологической устойчивостью и технологическим прогрессом. Россия, обладая обширными ресурсами, развитой транспортной системой и опытом евразийской интеграции, готова сыграть ведущую роль в построении нового миропорядка, основанного на сотрудничестве. У страны есть уникальные преимущества в сырьевой и товарной сферах, а также современные решения в финансах, цифровых технологиях и безопасности.
Региональным блокам еще предстоит выработать эффективные механизмы координации и управления. Однако именно они способны перезапустить глобальные институты, которые сегодня утратили самостоятельность. В ближайшие 10 лет их главной задачей станет обеспечение экономической и политической безопасности участников, что создаст фундамент для более справедливого и устойчивого будущего.