Ключевые выдержки доклада «Будущее миропорядка – между столкновением и сотрудничеством»

Доля мирового населения, считающего, что «большинству людей можно доверять», сократилась за последние 15 лет на 20%. Доверие к правительствам снизилось с 65% в 2020 г. до 52% в 2022 г., к СМИ – с 56% до 50%. Доверие к бизнесу почти не изменилось (62% против 61%). Число персональных санкций с 2014 г. выросло в 17 раз, более трети из них введены по политическим мотивам.