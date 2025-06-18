Доклад «Ведомостей» «Будущее миропорядка – между столкновением и сотрудничеством»
Фонд «Росконгресс» совместно с деловым изданием «Ведомости» и ведущими экономическими институтами страны подготовил масштабный доклад «Будущее миропорядка – между столкновением и сотрудничеством». Исследование разработано при участии экспертов Института исследований и экспертизы ВЭБ, Института народнохозяйственного прогнозирования РАН и Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
В ходе исследования широким кругом экспертов были рассмотрены основные глобальные риски и вызовы, проведена оценка траектории их развития до 2035 г., а также обсуждены вероятные и наиболее эффективные возможности организации сотрудничества стран мира для достижения целей экономического и социального развития, преодоления неравенства в мире и достижения целей устойчивого развития.