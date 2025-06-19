Оверчук оценил перспективы связей с США при возобновлении торговых отношений

Оверчук оценил перспективы связей с США при возобновлении торговых отношенийРоссия видит заинтересованность в доступе к критическим минералам и редкоземам со стороны США
Товарооборот России с США может быстро расти с учетом эффекта низкой базы, если решения о возобновлении торговых отношений будут приняты, заявил в интервью «Ведомостям» вице-премьер Алексей Оверчук. Евразийский экономический союз (ЕАЭС; входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения, Киргизия) для США – перспективный рынок, так как это порядка 190 млн потребителей с неплохой покупательной способностью, живущих в периметре общего таможенного контура, отметил вице-премьер.
«США сейчас привлекают в свою страну инвесторов и стремятся создавать у себя новые производства. Даже с учетом емкости североамериканского рынка США будут заинтересованы в наращивании своего экспорта», – полагает Оверчук.
Что касается обратного товарного потока из ЕАЭС, то Россия видит заинтересованность в доступе к критическим минералам и редкоземам, которыми богата Средняя Азия, расположенная между Китаем, Афганистаном, Ираном, Каспийским морем и Россией, отмечает Оверчук. По его словам, инвестирование в создание современных высокотехнологичных производств в Северной Америке требует обеспечения гарантированных поставок сырья, что делает критически необходимым существование надежных цепочек поставок. «Наиболее экономически эффективный и безопасный маршрут из Средней Азии в Северную Америку лежит на север от Казахстана к Балтике и Баренцеву морю», – добавил он. Есть и другие сферы, представляющие взаимный интерес, так что «потенциал, несомненно, есть», подчеркнул вице-премьер.
По данным таможенной статистики США, товарооборот между Россией и США в прошлом году составил $3,5 млрд. В то же время, например, с Китаем наш товарооборот превышает $244 млрд, с Белоруссией – $51 млрд, с Арменией – $12 млрд, напомнил вице-премьер.
Дискуссия о возобновлении российско-американских отношений происходит на фоне серии переговоров в Стамбуле. Кроме того, в этом году состоялись прямые контакты президентов двух стран впервые за три года. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели пять телефонных разговоров и обсуждали в том числе мирное урегулирование конфликта на Украине. Спецпредставитель президента, глава РФПИ Кирилл Дмитриев говорил в интервью «Первому каналу», что американские компании проявляют интерес к возвращению в Россию, в частности в энергетический сектор. Очень важно, что администрация Трампа настроена искать точки соприкосновения, отмечал он.
Тарифы США
Новая тарифная политика США – это палка о двух концах, отметил вице-премьер. Рост тарифов влечет за собой повышение цен на импортные потребительские товары, что влияет на инфляцию, приводит к падению реальных доходов и т. д., отметил он. «Вряд ли кто-то хочет полностью пройти этот путь, но какие-то позиции американского экспорта могут улучшиться», – считает Оверчук. По словам вице-премьера, главная цель этих усилий состоит в создании условий для перемещения производств в Северную Америку.
«Здесь формируется самодостаточный макрорегион с огромным внутренним потребительским рынком и глобальными экспортными возможностями. Такие сдвиги быстро не происходят, поэтому ближайшие годы пройдут в совместном поиске новых точек равновесия, которые будут очень динамичными», – указал он.
В апреле Трамп объявил о новых пошлинах в отношении большинства стран мира, которые включают базовые тарифы, а также «зеркальные тарифы» против государств, с которыми у США есть торговый дефицит. Например, ставки в отношении Китая достигали трехзначных чисел, но затем, в ходе переговоров, оба государства согласились снизить тариф до 10–30%. В отношении ЕС пошлину предлагалось установить на уровне 50%, но пока это решение отложено.
Китай – это экспортоориентированная экономика, которая смогла извлечь максимальные преимущества из глобализации и превратилась в одну из самых технологически развитых на планете, отметил Оверчук. Система международной торговли сделала экономики США и Китая взаимозависимыми, как никакие другие в мире, подчеркнул вице-премьер. «Состояние связей между двумя крупнейшими экономиками определяет благополучие всего мира, и обе страны понимают последствия их резкого разрыва», – предупреждает он.
При этом, по мнению Оверчука, рост экономики Китая теперь воспринимается в США как угроза их лидерству. На воссоздание сформированных в Китае и вокруг него международных цепочек поставок понадобится привлечь неподъемный объем инвестиций, это потребует времени, говорит он. «Так что по каким-то позициям будут договариваться», – полагает вице-премьер.
Комментируя возможные риски для мировой экономики от новой политики США, Оверчук отметил, что «договоренности будут достигаться и быстро пересматриваться», стороны будут искать баланс интересов.
Что нужно для возобновления контактов
Для возобновления торговых отношений России и США первым шагом должна стать возможность проводить финансовые платежи между странами, уверен директор Института народнохозяйственного прогнозирования Российской академии наук Александр Широв. Сейчас ограничения не позволяют этого делать – и это главный сдерживающий фактор, добавляет он.
Пока не сняты европейские санкции, торговля с США невозможна просто потому, что существует транспортная блокада, которая затрудняет поставки из США, подчеркивает директор Центра исследования экономической политики экономического факультета МГУ Олег Буклемишев.
Есть масса направлений, где экономические интересы России и США совпадают, они могли бы быть реализованы за счет ресурсов обеих сторон, отмечает Широв. По его словам, это касается энергетики, редкоземельных металлов, металлургии – в этих нишах российский рынок может быть привлекательным для американцев.
Улучшение торгово-экономических отношений – это новое вхождение на российский рынок зарубежных компаний и если раньше доминировал европейский бизнес, то теперь ряд американских компаний может получить более преференциальные условия на нашем рынке, считает Широв. Это означает, что уровень товарооборота может довольно существенно возрасти даже по сравнению с уровнями до 2022 г., допускает Широв.
Часть ниш на внутреннем рынке уже занята российскими компаниями, а приход крупных транснациональных корпораций создаст дополнительную конкуренцию и не факт, что в текущем состоянии экономики российские производители готовы эту конкуренцию выдерживать, это серьезный риск, предупреждает Широв. В то же время Россия испытывает дефицит импортных технологий и заинтересована в комплектующих, поэтому снятие санкций в этой области – это потенциально большой плюс, добавляет он.
Буклемишев считает, что рассуждать о возвращении американских компаний можно будет только после окончания боевых действий, снятия части санкций, причем не только американских, но и европейских.
В подготовке статьи участвовал Роман Романов