Оверчук оценил перспективы связей с США при возобновлении торговых отношений

Дискуссия о возобновлении российско-американских отношений происходит на фоне серии переговоров в Стамбуле. Кроме того, в этом году состоялись прямые контакты президентов двух стран впервые за три года. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели пять телефонных разговоров и обсуждали в том числе мирное урегулирование конфликта на Украине. Спецпредставитель президента, глава РФПИ Кирилл Дмитриев говорил в интервью «Первому каналу», что американские компании проявляют интерес к возвращению в Россию, в частности в энергетический сектор. Очень важно, что администрация Трампа настроена искать точки соприкосновения, отмечал он.