Путин назвал пять элементов структурной трансформации экономики

Пятое направление структурного обновления экономики и в целом укрепления суверенитета – это кардинальные изменения в сфере оборонно-промышленного комплекса (ОПК), отметил Путин. По его словам, «в современном мире уже все меньше и меньше идет разделение между оборонно-промышленным комплексом и гражданскими отраслями экономики». Поэтому этот сектор важно технологизировать на всех этапах: от разработки и производства до логистики, закупок и обеспечения конкретных воинских подразделений. «Нужно постоянно анализировать технологические и организационные инновации в гражданском секторе, быстро внедрять их и в сфере обороны и безопасности», – считает президент. Также важно добиться сопряжения ОПК с гражданским сектором – наладить выпуск продукции двойного назначения. «Могу сказать и больше: нам нужно уходить от деления компаний на чисто оборонно-промышленные и на предприятия, работающие исключительно в гражданском сегменте», – указал президент.