Путин назвал пять элементов структурной трансформации экономики

Путин назвал пять элементов структурной трансформации экономикиСреди них – изменения на рынке труда, модернизация ОПК и развитие технологий
Стратегический вектор работы органов власти состоит в том, чтобы активно и последовательно менять структуру отечественной экономики, заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Несмотря на уже проделанную работу, «критически важно идти вперед, тем более с учетом кардинальных изменений в мире». Трансформация экономики должна идти по пяти векторам, отметил Путин. Это, во-первых, изменение рынка труда и структуры потребления, во-вторых, новое качество инвестиционного климата. Третьим пунктом президент назвал развитие технологий и регуляторной среды в этой сфере. Четвертое – новое качество внешней торговли России, которое характеризуется в том числе увеличением ненефтегазового экспорта и изменениями в структуре импорта. Пятый необходимый элемент – модернизация в сфере оборонно-промышленного комплекса (ОПК), он должен стать более технологичным, гибким и экономически эффективным, считает Путин.
Занятость и потребление
Для трансформации экономики важно изменение характера занятости – речь о переходе к экономике высоких зарплат. Рост оплаты труда должен быть основан не на том, что предприниматели вынуждены поднимать ее из-за дефицита рабочей силы, а на повышении производительности труда, подчеркнул Путин. Президент обратил внимание, что в России растет занятость в высокотехнологичных отраслях экономики, в том числе в обрабатывающей промышленности, информационных технологиях, туризме. А в обеспечивающих отраслях, например в торговле, госуправлении и финансах, занятость, напротив, объективно и обоснованно сокращается, добавил он. Это является позитивной тенденцией, отметил Путин.
Власти уже многое сделали для опережающего роста доходов наименее обеспеченных граждан и достигли рекордного за всю историю страны снижения уровня бедности в Российской Федерации, подчеркнул Путин.
В 2000 г. уровень бедности составлял 29% (42,3 млн человек), а по итогам 2024 г. показатель снизился до 7,2% (10,5 млн человек), напомнил президент. При этом в целом по экономике уровень зарплат в России «пока еще недостаточный», добавил он.
Для увеличения доходов граждан важно повышать квалификацию и переобучать сотрудников, а также инвестировать в новое оборудование, заниматься роботизацией производств, отметил глава государства. Рост доходов и снижение неравенства в обществе влечет за собой и изменение структуры спроса – делает ее более сбалансированной, стимулирует потребление отечественных товаров и услуг, указал президент.
Новое качество инвестиционного климата
Изменение инвестклимата означает кардинальную минимизацию издержек бизнеса по всем направлениям – от строительства и обеспечения коммуникациями новых проектов до текущей операционной деятельности, отметил президент. Важно, чтобы деловой климат позволял расширять и укреплять базу экономики – делать ее более устойчивой и при этом динамичной, нацеленной на увеличение выпуска товаров и услуг, на их продвижение как на внутреннем рынке, так и для экспортных целей. Конкурентоспособность российской промышленности, сельского хозяйства, сферы услуг и других отраслей должна базироваться на собственных технологических решениях, подчеркнул Путин.
Правительство вместе с бизнесом, экспертами и специалистами Агентства стратегических инициатив (АСИ) формируют национальную модель целевых условий ведения бизнеса, напомнил Путин. «Ориентир для национальной модели – чтобы Россия к 2030 г. была в двадцатке мировых лидеров по условиям ведения бизнеса с учетом обновленных международных методик, стала примером для наших друзей, для наших партнеров в рамках БРИКС», – указал президент. Согласно рейтингу состояния инвестиционного климата, который ведет АСИ, самую высокую динамику индекса показала Москва, на втором месте с одинаковыми результатами – Татарстан, Нижегородская область, на третьем месте – Московская область и Башкортостан.
Развитие технологий
«Экономика России должна стать более технологичной. И это не пожелание – это объективное требование сегодняшнего, да и завтрашнего дня, вызов, на который обязательно нужно отвечать, если мы хотим стать сильнее», – подчеркнул президент. России предстоит развернуть новый этап технологического развития страны, указал Путин. Ключевой инструмент здесь – национальные проекты по обеспечению технологического лидерства.
К 2030 г. совокупные затраты государства и бизнеса на исследования и разработки в России должны вырасти не менее чем до 2% ВВП, отметил президент. «Здесь особая роль отводится частному бизнесу. Его вложения на эти цели должны быть увеличены не менее чем в два раза», – подчеркнул Путин. Правительство будет «держать на личном контроле внедрение новых технологий по своим сферам ответственности, донастроит нормативную базу на эксперименты, обкатку и тиражирование перспективных решений», отметил глава государства. Кроме того, кабмин будет готовить ежегодный доклад о динамике технологического развития страны.
Также власти создадут «условия, при которых российские цифровые платформы будут развиваться, конкурировать с международными гигантами», отметил президент. Он попросил Госдуму ускорить законопроект о платформенной экономике, который сейчас дорабатывается на площадке правительства.
В сфере цифровых платформ есть и свои проблемные вопросы – в том числе недобросовестные практики ведения бизнеса, нарушение конкуренции и порядка использования данных, указал Путин, попросив администрацию президента и правительство обсудить эту тему с представителями отрасли. Также президент поручил «внимательно проанализировать» действующее регулирование офлайн-торговли – магазинов, торговых сетей. По его словам, регулирование уже во многом устарело – оно создавалось в другую технологическую эпоху и не соответствует современным вызовам и возможностям.
Путин попросил правительство подготовить предложения по координации инструментов продвижения бизнеса, которые есть у цифровых платформ и у государства, включая финансовые и гарантийные механизмы Корпорации малого и среднего предпринимательства.
Также власти будут переводить на цифру весь транспортный контур России, включая автомобильное, воздушное, железнодорожное, речное и морское сообщение, отметил президент. Речь о создании национальной цифровой транспортно-логистической платформы. Продолжится развитие платежной инфраструктуры – в том числе создание независимых механизмов по линии БРИКС. Кроме того, стоит задача «сделать использование цифрового рубля массовым как среди граждан, так и предприятий, банков», указал Путин и попросил ЦБ и правительство ускорить его внедрение.
Новое качество внешней торговли
Для улучшения качества внешней торговли нужно диверсифицировать экспорт – в частности, уже поставлена цель увеличить ненефтегазовые поставки. Для этого Россия будет развивать отношения с партнерами, снимать барьеры в торговле, открывать новые рыночные ниши, создавать инфраструктуру и углублять инвестиционное сотрудничество, отметил президент. В частности, уже заключен план Стратегического взаимодействия с Китайской Народной Республикой до 2030 г., также готовятся подобные документы с Индией.
По словам президента, власти будут поддерживать инициативы «иностранных друзей, у которых используются российские технологические платформы, а значит, наши машиностроители получат дополнительный спрос». В ближайшие годы в странах СНГ, включая Белоруссию, Узбекистан, Казахстан, а также в Турции и Вьетнаме, ряде других стран будут реализованы крупные проекты в энергетике, в том числе атомной, в добывающей и обрабатывающей промышленности.
Важно также структурно менять российский импорт, постепенно увеличивая долю так называемых трудоинтенсивных товаров и услуг, которые требуют больших трудовых ресурсов, затрат физического, ручного труда. «Нам же, в России, напротив, нужно концентрироваться на производстве более технологичных, сложных товаров и услуг, с большой степенью автоматизации, с высокой добавленной стоимостью, что будет также способствовать улучшению качества занятости в нашей стране», – указал Путин.
С партнерами по ЕАЭС Россия будет настраивать таможенную и тарифную политику, чтобы «стимулировать формирование новых производственных цепочек, перенос в наши страны передовых технологических решений». Глава государства дал поручение правительству вместе с бизнесом провести анализ и представить в ближайшие месяцы предложения по конкретным действиям в этом направлении.
Модернизация ОПК
Пятое направление структурного обновления экономики и в целом укрепления суверенитета – это кардинальные изменения в сфере оборонно-промышленного комплекса (ОПК), отметил Путин. По его словам, «в современном мире уже все меньше и меньше идет разделение между оборонно-промышленным комплексом и гражданскими отраслями экономики». Поэтому этот сектор важно технологизировать на всех этапах: от разработки и производства до логистики, закупок и обеспечения конкретных воинских подразделений. «Нужно постоянно анализировать технологические и организационные инновации в гражданском секторе, быстро внедрять их и в сфере обороны и безопасности», – считает президент. Также важно добиться сопряжения ОПК с гражданским сектором – наладить выпуск продукции двойного назначения. «Могу сказать и больше: нам нужно уходить от деления компаний на чисто оборонно-промышленные и на предприятия, работающие исключительно в гражданском сегменте», – указал президент.
Кроме того, необходимо ориентировать сектор ОПК на укорачивание сроков производства, так как сегодня «у лидеров глобального бизнеса, в том числе у некоторых наших компаний, время от идеи до ее реализации в продукт сократилось до кварталов или даже месяцев».
Еще одно направление работы в этой сфере – повышение гибкости. В частности, нужно повышать роль «командиров воинских частей, подразделений и руководителей предприятий ОПК, в том числе в принятии решений – от технического обеспечения, апробации новой техники и систем вооружений до выработки тактики достижения результата».
Важно повысить экономическую эффективности работы этого сектора. По словам Путина, Россия намерена развивать военно-техническое сотрудничество с дружественными странами. «Причем речь идет не только о поставках или модернизации техники и вооружений, но и о совместных разработках, подготовке кадров, создании предприятий и производственных мощностей «под ключ», – указал президент.
Какие шаги нужно предпринять
Для изменения структуры занятости, потребления и зарплат правительству придется сосредоточиться на создании условий, в которых развиваются отрасли с высокой добавленной стоимостью и наукоемкие сферы, отметил старший научный сотрудник лаборатории структурных исследований РАНХиГС Владимир Еремкин. Это прежде всего станкоинструментальная промышленность, биотехнологии, фармацевтика, авиация и космические технологии, цифровые сервисы. Кроме того, важно развивать системы образования и переобучения, поскольку рынок труда не может адаптироваться к новым вызовам, если значительная часть населения не обладает актуальными компетенциями, отметил эксперт.
Чтобы изменить структуру занятости и повысить зарплаты, необходимо увеличить выработку на каждого работника за счет повышения производительности, полагает профессор кафедры политологии Финансового университета при правительстве РФ Павел Селезнев. Для этого необходимо стимулировать инвестиции в технику и оборудование, позволяющие экономить труд. Кроме того, было бы эффективно установление высокой минимальной зарплаты. Эта мера в сочетании с сокращением притока мигрантов заставит предпринимателей инвестировать в повышение производительности труда, считает Селезнев.
Для улучшения делового климата полезны были бы инструменты облегченного доступа к финансированию, особенно в высокорискованных, но перспективных отраслях, отметил Еремкин. В этом вопросе поддержку может оказать расширение механизмов государственно-частного партнерства, создание специализированных фондов и программ.
Сегодня в России «сложился довольно благоприятный бизнес-климат» – это доказывают исследования качества жизни по городам России, отмечает Селезнев. Если говорить о болевых точках, на которые стоит обратить внимание, то это закупки, к которым у предпринимателей много вопросов, а также налоги и работа налоговой службы. «По-прежнему источником неприятностей для бизнеса служат всякого рода проверки, но в последнее время этот сюжет гораздо менее напряженный, чем еще несколько лет назад», – говорит Селезнев.
Чтобы улучшить экономическое положение ОПК, необходимо не просто развивать гражданские направления – нужно, чтобы они становились драйверами технологического роста, отметил Еремкин. Конверсия оборонных производств должна происходить через создание конкурентоспособной продукции, востребованной в экономике – от медицинской техники и станков до микроэлектроники и высокоточного оборудования, считает эксперт. По словам Еремкина, важно также реформировать систему ценообразования в оборонном заказе, уйдя от затратного подхода в сторону контрактной логики, где учитывается не только себестоимость, но и эффективность использования бюджетных средств.