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Риски санкций стали меньше волновать бизнес

На первом месте среди сложностей остается проблема кадров
Анастасия Бойко
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Проблема внешнеэкономических ограничений утратила для бизнеса свою актуальность – доля респондентов, отмечающих ее в качестве рисков, снизилась с 42% в 2024 г. до 20% в июне 2025 г. Об этом говорится в исследовании «CEO-барометр», подготовленном компанией «Яков и партнеры». Компании также стала меньше беспокоить геополитическая напряженность – этот фактор выделили в качестве ключевого 15% респондентов после 27% в 2024 г.

Исследование подготовлено консалтинговой компанией совместно с «Росконгрессом», «Деловой Россией» и Российским союзом промышленников и предпринимателей для ПМЭФа. В нем приняли участие около 150 руководителей компаний из разных отраслей российской экономики, включая банковскую, IT, телеком, нефтегазовую, горнодобывающую промышленность, розничную торговлю, химию, энергетику, транспорт и медицину.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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