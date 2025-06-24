Риски санкций стали меньше волновать бизнес

Проблема внешнеэкономических ограничений утратила для бизнеса свою актуальность – доля респондентов, отмечающих ее в качестве рисков, снизилась с 42% в 2024 г. до 20% в июне 2025 г. Об этом говорится в исследовании «CEO-барометр», подготовленном компанией «Яков и партнеры». Компании также стала меньше беспокоить геополитическая напряженность – этот фактор выделили в качестве ключевого 15% респондентов после 27% в 2024 г.