Риски санкций стали меньше волновать бизнес

Риски санкций стали меньше волновать бизнесНа первом месте среди сложностей остается проблема кадров
Проблема внешнеэкономических ограничений утратила для бизнеса свою актуальность – доля респондентов, отмечающих ее в качестве рисков, снизилась с 42% в 2024 г. до 20% в июне 2025 г. Об этом говорится в исследовании «CEO-барометр», подготовленном компанией «Яков и партнеры». Компании также стала меньше беспокоить геополитическая напряженность – этот фактор выделили в качестве ключевого 15% респондентов после 27% в 2024 г.
Исследование подготовлено консалтинговой компанией совместно с «Росконгрессом», «Деловой Россией» и Российским союзом промышленников и предпринимателей для ПМЭФа. В нем приняли участие около 150 руководителей компаний из разных отраслей российской экономики, включая банковскую, IT, телеком, нефтегазовую, горнодобывающую промышленность, розничную торговлю, химию, энергетику, транспорт и медицину.