Экономисты предложили меры стоимостью 4,4 трлн рублей для улучшения демографии

Президент России Владимир Путин поручил повысить СКР до 1,6 к 2030 г. и до 1,8 к 2036 г., следует из указа «О национальных целях развития Российской Федерации». В прошлом году показатель составил 1,4, следует из данных Росстата. СКР демонстрирует тенденцию к снижению с 2015 г. – тогда он составлял 1,78. Авторы исследования считают, что система мер по достижению целей на данный момент «остается фрагментарной, часто не подкреплена количественными расчетами, практически отсутствует практика сценарного моделирования последствий принимаемых управленческих мер и в этой связи она не позволяет достичь устойчивых результатов».