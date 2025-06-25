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Экономисты предложили меры стоимостью 4,4 трлн рублей для улучшения демографии

Это позволит выполнить цель президента по увеличению суммарного коэффициента рождаемости
Ксения Котченко
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Эксперты разработали дорожную карту для достижения целей по суммарному коэффициенту рождаемости (СКР, характеризует среднее количество детей, которых может родить одна женщина на протяжении всего репродуктивного периода). Общая стоимость предложенных мер составила 4,4 трлн руб. в год (2,2% ВВП), говорится в исследовании «Агент-ориентированное моделирование для оценки достижимости целей демографической политики» (есть у «Ведомостей»). Его подготовили директор Центрального экономико-математического института Российской академии наук (ЦЭМИ РАН) Альберт Бахтизин и председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина совместно с научным руководителем ЦЭМИ РАН, президентом РЭШ Валерием Макаровым и другими авторами. Публикация статьи планируется в журнале МИР («Модернизация. Инновации. Развитие») и «Вестнике Российской академии наук», сообщил Бахтизин.

Президент России Владимир Путин поручил повысить СКР до 1,6 к 2030 г. и до 1,8 к 2036 г., следует из указа «О национальных целях развития Российской Федерации». В прошлом году показатель составил 1,4, следует из данных Росстата. СКР демонстрирует тенденцию к снижению с 2015 г. – тогда он составлял 1,78. Авторы исследования считают, что система мер по достижению целей на данный момент «остается фрагментарной, часто не подкреплена количественными расчетами, практически отсутствует практика сценарного моделирования последствий принимаемых управленческих мер и в этой связи она не позволяет достичь устойчивых результатов».

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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