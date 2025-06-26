Почему растет задолженность работодателей по зарплатам

Почему растет задолженность работодателей по зарплатамОсновную часть составляют долги в сфере строительства
Суммарная задолженность работодателей по заработной плате на конец мая составила 1,66 млрд руб., следует из данных Росстата. Год к году показатель вырос в 3,4 раза – на 1,17 млрд руб. По сравнению с предыдущим месяцем сумма увеличилась на 180,4 млн руб., или на 12,2%. Объем долга кратно вырос с начала года – на 1 января 2025 г. его сумма составляла 507,9 млн руб.
Около половины совокупной задолженности по заработной плате в России приходится на строительную отрасль, следует из данных Росстата на конец мая 2025 г. Среди всех работников, которые столкнулись с задержкой зарплаты, 46,8% человек заняты в строительстве. В статистике учитываются данные организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства.
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