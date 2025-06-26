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Почему растет задолженность работодателей по зарплатам

Основную часть составляют долги в сфере строительства
Ксения Котченко
Отмена целого ряда программ по ипотечному кредитованию, сложившаяся законодательная конструкция со счетами эскроу и высокая ставка ЦБ складываются в картину, где действительно могут быть заметны проблемы застройщиков при расчетах с исполнителями
Отмена целого ряда программ по ипотечному кредитованию, сложившаяся законодательная конструкция со счетами эскроу и высокая ставка ЦБ складываются в картину, где действительно могут быть заметны проблемы застройщиков при расчетах с исполнителями / Андрей Гордеев / Ведомости

Суммарная задолженность работодателей по заработной плате на конец мая составила 1,66 млрд руб., следует из данных Росстата. Год к году показатель вырос в 3,4 раза – на 1,17 млрд руб. По сравнению с предыдущим месяцем сумма увеличилась на 180,4 млн руб., или на 12,2%. Объем долга кратно вырос с начала года – на 1 января 2025 г. его сумма составляла 507,9 млн руб.

Около половины совокупной задолженности по заработной плате в России приходится на строительную отрасль, следует из данных Росстата на конец мая 2025 г. Среди всех работников, которые столкнулись с задержкой зарплаты, 46,8% человек заняты в строительстве. В статистике учитываются данные организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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