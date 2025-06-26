Почему растет задолженность работодателей по зарплатам

Суммарная задолженность работодателей по заработной плате на конец мая составила 1,66 млрд руб., следует из данных Росстата. Год к году показатель вырос в 3,4 раза – на 1,17 млрд руб. По сравнению с предыдущим месяцем сумма увеличилась на 180,4 млн руб., или на 12,2%. Объем долга кратно вырос с начала года – на 1 января 2025 г. его сумма составляла 507,9 млн руб.