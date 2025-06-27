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Ученые нашли способ сэкономить 6 трлн рублей на декарбонизации

Таковы результаты корректировки эмиссии выбросов парниковых газов со стороны России
Ксения Котченко
Применение национальных коэффициентов и спутникового мониторинга снизит риск переплаты за избыточные меры декарбонизации
Применение национальных коэффициентов и спутникового мониторинга снизит риск переплаты за избыточные меры декарбонизации / Андрей Гордеев / Ведомости

Экономисты уточнили объем эмиссии CO2 со стороны России на всем периоде с 1990 г. благодаря существенным методическим корректировкам в расчете этого показателя в Национальном кадастре выбросов и поглощений парниковых газов, которые произошли в 2024 г. Об этом говорится в «Первом ежегодном национальном докладе о климатической повестке в России». Он был подготовлен центром «Климатическая политика и экономика России» ИНП РАН при поддержке Фонда Андрея Мельниченко и МИА «Россия сегодня». В результате корректировок потенциальная экономия России на мерах по декарбонизации экономики может составить 6 трлн руб., из которых 4 трлн относятся к бюджетным средствам. Такую оценку приводят эксперты ИНП РАН и Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), говорится в докладе.

Экономия стала возможна из-за того, что некоторые инструменты оказались не востребованы для выполнения целевых значений Стратегии социально-экономического развития с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 г. вследствие уточнения данных по эмиссии, отмечается в докладе. За разработку Национального кадастра отвечает Институт глобального климата и экологии имени академика Ю. А. Израэля. Правовую основу для ведения кадастра обеспечил закон «Об ограничении выбросов парниковых газов».

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