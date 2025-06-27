Ученые нашли способ сэкономить 6 трлн рублей на декарбонизации

Экономисты уточнили объем эмиссии CO2 со стороны России на всем периоде с 1990 г. благодаря существенным методическим корректировкам в расчете этого показателя в Национальном кадастре выбросов и поглощений парниковых газов, которые произошли в 2024 г. Об этом говорится в «Первом ежегодном национальном докладе о климатической повестке в России». Он был подготовлен центром «Климатическая политика и экономика России» ИНП РАН при поддержке Фонда Андрея Мельниченко и МИА «Россия сегодня». В результате корректировок потенциальная экономия России на мерах по декарбонизации экономики может составить 6 трлн руб., из которых 4 трлн относятся к бюджетным средствам. Такую оценку приводят эксперты ИНП РАН и Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), говорится в докладе.