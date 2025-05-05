В правительстве одобрили ограничение налоговых льгот резидентам префрежимовПри этом у Минэка, Минстроя и Минвостокразвития остаются концептуальные замечания
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности на заседании 30 июня одобрила доработанные Минфином поправки об ограничении льгот участникам преференциальных налоговых режимов. Об этом «Ведомостям» рассказал источник, знакомый с результатами обсуждения, информацию подтвердил собеседник в кабмине. Первоначально законопроект был внесен в правительство в конце 2023 г. и спустя год был отправлен на доработку.
Проект поправок в Налоговый кодекс (НК) ограничивает сумму налоговых льгот – они не смогут превысить размер фактических расходов на капитальные вложения и финансирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР). Речь идет о территориях опережающего развития (ТОР), свободного порта Владивосток, Арктической зоны, особых экономических зон (ОЭЗ) в Магаданской и Калининградской областях, а также свободной экономической зоны (СЭЗ) в Республике Крым и Севастополе. Выполнение этого требования будет обеспечиваться расчетом специального коэффициента (соотношения объема капвложений к сумме сэкономленных в результате применения льгот средств). В базовом варианте его предлагают установить на уровне единицы (т. е. на 1 руб. налоговых расходов государства должно приходиться не менее 1 руб. частных вложений). При этом в доработанную версию вошли полномочия регионов устанавливать коэффициент объема инвестиций, отличный от указанного в законе (в том числе нулевой), а также перечень обязательств резидентов и пределов допустимых отклонений фактических значений от плановых.
Резиденты смогут пользоваться своими преференциями при условии соответствия специальным требованиям, следует из материалов. В частности, они не должны были привлекаться к административной ответственности за неподачу бухгалтерской отчетности в налоговый орган более двух раз за 2024–2025 гг. Иначе им грозит приостановление действия льгот. Еще одно условие – выполнение «отдельных обязательств», установленных в соглашении, которое дает им право на статус резидента своего префрежима, указано в законопроекте. Показатели, характеризующие их исполнение, а также «допустимые пределы отклонений» будут определять своими законами субъекты. Новые положения в случае их принятия вступят в силу с 2026 г. и затронут только новых резидентов. Применяться они будут начиная с третьего года после получения компанией статуса участника префрежима, так как на начальной стадии инвестпроектов обычно не производится значительных вложений средств (такое уточнение также было внесено в результате доработки), указано в пояснительной записке.
В 2023 г. бизнес и руководители регионов раскритиковали предложение Минфина скорректировать условия получения льгот в преференциальных режимах.
Тогда председатель комиссии Госсовета по направлению «Экономика и финансы» (представляет в целом консолидированную позицию регионов), губернатор Челябинской области Алексей Текслер направил заключение на законопроект, в котором говорилось, что его принятие негативно скажется на заинтересованности потенциальных инвесторов в использовании префрежимов и затруднит их использование для регионального развития.
У комиссии Госсовета замечаний к доработанной версии не было, указывает в материалах Минфин со ссылкой на позицию от 11 ноября 2024 г. Как пояснил «Ведомостям» источник, знакомый с обсуждением, отношение регионов к инициативе изменилось благодаря поправке, которая дает субъектам право установить свой коэффициент по размеру льгот и критерии для отдельных проектов.
С критикой поправок по-прежнему выступают Минэк, Минвостокразвития, Минстрой, а также Счетная палата. «Ведомости» отправили запросы представителям указанных ведомств.
Необходимость изменений Минфин объясняет тем, что часть резидентов префрежимов формируют при применении налоговых льгот «сверхдоходность» или демонстрируют низкую инвестиционную активность. Это стало известно по результатам анализа в системе ФНС «Эффективность льгот» за 2017–2023 гг. Доля выручки таких налогоплательщиков в Арктической зоне равна 79,3%, ОЭЗ Магаданской области – 62,2%, свободном порту Владивосток – 57,9%, ОЭЗ – 42%. Кроме того, в среднем 10% налогоплательщиков систематически не представляют бухгалтерскую отчетность в налоговые органы, пишут авторы законопроекта.
Какие есть разногласия
К доработанному законопроекту отмечено несколько серьезных возражений Минэка, который курирует префрежимы, следует из материалов. Минэк против самой концепции ограничения объема налоговых льгот величиной осуществленных капвложений и расходов на НИОКР, говорится в материалах. Министерство считает, что лучше не вводить в НК общую норму о необходимости увязки льгот и инвестиций, а разрешить субъектам вводить такие особенности на региональном уровне. Для поддержания инвестклимата можно было бы ввести ее через 2–3 года после принятия регионального закона, говорится в материалах. Кроме того, по мнению министерства, для донастройки префрежимов было бы достаточно выровнять условия контроля за добросовестной реализацией резидентами инвестсоглашений. Минфин возражает, что поправки разработаны для соблюдения баланса интересов между доходами бюджетов и созданием условий по стимулированию инвестактивности, а доработанная версия учитывает позицию регионов.
Также Минэк предлагает привести все режимы к единым стандартам без увеличения административной нагрузки на бизнес и регионы, предусмотрев возможность одностороннего расторжения соглашений с возвратом всех полученных льгот и уплатой штрафов. Минфин считает, что изменения не приведут к значительному увеличению нагрузки, так как налогоплательщикам не нужно будет участвовать в перерасчете налоговой базы. При этом подход, когда бизнесу нужно подтвердить возможность применения льгот, широко используется в положениях НК, пишет Минфин. Например, для участников региональных инвестпроектов, СЗПК и СПИКов.
Сейчас уже и так действует возможность исключить резидента из реестра в случае невыполнения взятых на себя обязательств, напоминает Минэк. При этом Минфин возражает, что это возможно только по решению суда – оспаривание может занимать продолжительное время, в течение которого у резидента сохраняется возможность применения налоговых льгот.
Еще одно замечание Минэка касается нормы о приостановлении льгот в случае, если в течение двух лет резидент дважды привлекался к ответственности по статье КоАПа о непредоставлении финансовой отчетности. Министерство отмечает, что повторное привлечение лица к ответственности за одно и то же деяние нарушает конституционные нормы. При этом в других механизмах поддержки такого правила не предусмотрено. Минфин не учел это замечание, отметив, что каждый 10-й резидент префрежима не предоставляет отчетности и такая мера позволила бы повысить дисциплину.
Какие льготы получают резиденты префрежимов
Резиденты территории «Свободный порт Владивосток» также получают ряд льгот, среди которых пониженные тарифы страховых взносов (7,6%) в течение 10 лет, нулевая ставка по налогу на прибыль пять лет с момента получения первой прибыли, а также по земельному налогу.
Арктическая зона предлагает пониженные ставки УСН (1% c доходов и 5% с базы «доходы минус расходы»), нулевую ставку по федеральной части налога на прибыль на 10 лет, а также пониженный налог на имущество в первую пятилетку (0–1,1%).
Резиденты ОЭЗ в Калининградской области получают льготу по налогу на прибыль в отношении доходов от реализации инвестпроектов на этой территории. Шесть лет после получения первой прибыли ставка обнулена, в последующие шесть лет достигает 10%. В первую шестилетку после включения в реестр резидентов ОЭЗ налог на имущество также составляет 0%, с седьмого по 12-й годы – 50%.
В ОЭЗ Магаданской области действует освобождение от уплаты федеральной доли налога на прибыль, а также федеральной доли НДПИ. Кроме того, резиденты не платят таможенные платежи при ввозе иностранных товаров.
Участники СЭЗ в Крыму и Севастополе на 10 лет освобождаются от уплаты федеральной части налога на прибыль, ставка для региональной части составляет от 6 до 13,5%, в зависимости от вида деятельности организации. Также на этой территории на 10 лет обнуляется налог на имущество организаций, а еще действует освобождение от уплаты земельного налога в отношении участков, расположенных на территории СЭЗ и используемых в целях выполнения соглашения (три года с месяца возникновения права собственности на каждый земельный участок). Тарифы страховых взносов также понижены и составляют 7,6%.
В целом Минэк отмечает, что стимулирование капвложений «само по себе не является самоцелью создания и функционирования преференциальных режимов». Цели и задачи их создания существенно различаются: от привлечения инвестиций на территории с низким уровнем социально-экономического развития и слаборазвитой инфраструктурой, создания стимулов для геополитически значимых территорий и повышения уровня жизни граждан через создание новых рабочих мест до господдержки приоритетных отраслей.
Минвостокразвития также указывает, что не поддерживает концептуально законопроект, следует из материалов. По мнению этого министерства, установление ограничения на объем льгот резидентов «в сложившихся геополитических и экономических [условиях] приведет к полной потере инвестиционной привлекательности преференциальных режимов Дальнего Востока и Арктики, миграции бизнеса в другие регионы, невозможности привлечения инвестиций». Также там напомнили, что президент России Владимир Путин объявил опережающее развитие Дальнего Востока «национальным приоритетом на весь XXI век».
Минстрой в замечаниях акцентирует внимание на возможном ухудшении условий для участников свободной экономической зоны Республики Крым и г. Севастополя. Сам факт начала предпринимательской деятельности на полуострове сопряжен с рисками введения санкций, поэтому важно сохранить льготы для будущих участников СЭЗ. Минстрой приводит позиции Республики Крым и г. Севастополя о том, что принятие законопроекта приведет к снижению инвестиционной привлекательности региона, увеличению административной нагрузки и усложнению получения льгот.
Кроме того, в 2025 г. у резидентов, зарегистрированных в 2015 г. (год, следующий за вхождением Крыма в состав РФ. – «Ведомости»), истекает 10-летний период предоставления льгот по страховым взносам, поэтому в преддверии этого менять порядок применения льгот нецелесообразно, считает Минстрой.
Логичная мера
Данная мера логично укладывается в налоговую политику последних лет, в том числе в части фактической увязки льгот и инвестирования, полагает партнер Б1 Марина Белякова. Эта практика не уникальна: в иностранных юрисдикциях есть целый ряд льгот, которые выдаются именно в обмен на физическое развитие территорий (инвестиции, наем персонала и т. п.), отмечает она. По ее мнению, новое регулирование не приведет к существенному увеличению объема инвестиций, так как «реальные бенефициары льгот и так, как правило, вкладывают в страну».
Эффективность префрежимов зависит не только от объема инвестиций, но и от бюджетных вложений на старте в виде недополученных налогов, говорит партнер МЭФ Legal Вадим Зарипов. Сейчас как никогда должна обеспечиваться эффективность использования льгот, поэтому уточнение целевых условий их использования оправданно и необходимо, полагает он. По его мнению, поправки дисциплинируют инвесторов, сохранив при этом привлекательность регионов, так как они получат возможность гибко настраивать параметры.
Необходимость в принятии таких поправок возникла из-за того, что многие резиденты преференциальных налоговых режимов, имея сверхдоходы, не инвестируют средства в развитие региона, считает председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. Это и порождает злоупотребления преференциями, при этом изначальная их цель как инструмента развития региональной экономики не достигается, резюмировал он.