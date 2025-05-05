Участники ТОР получают целый ряд налоговых льгот, среди которых нулевая ставка налога на прибыль в течение пяти лет по федеральной части и не более 5% по региональной. В следующую пятилетку резиденты платят в региональные бюджеты уже не менее 10%. На пять лет обнуляется также налог на имущество и земельный налог.

Резиденты территории «Свободный порт Владивосток» также получают ряд льгот, среди которых пониженные тарифы страховых взносов (7,6%) в течение 10 лет, нулевая ставка по налогу на прибыль пять лет с момента получения первой прибыли, а также по земельному налогу.

Арктическая зона предлагает пониженные ставки УСН (1% c доходов и 5% с базы «доходы минус расходы»), нулевую ставку по федеральной части налога на прибыль на 10 лет, а также пониженный налог на имущество в первую пятилетку (0–1,1%).

Резиденты ОЭЗ в Калининградской области получают льготу по налогу на прибыль в отношении доходов от реализации инвестпроектов на этой территории. Шесть лет после получения первой прибыли ставка обнулена, в последующие шесть лет достигает 10%. В первую шестилетку после включения в реестр резидентов ОЭЗ налог на имущество также составляет 0%, с седьмого по 12-й годы – 50%.

В ОЭЗ Магаданской области действует освобождение от уплаты федеральной доли налога на прибыль, а также федеральной доли НДПИ. Кроме того, резиденты не платят таможенные платежи при ввозе иностранных товаров.

Участники СЭЗ в Крыму и Севастополе на 10 лет освобождаются от уплаты федеральной части налога на прибыль, ставка для региональной части составляет от 6 до 13,5%, в зависимости от вида деятельности организации. Также на этой территории на 10 лет обнуляется налог на имущество организаций, а еще действует освобождение от уплаты земельного налога в отношении участков, расположенных на территории СЭЗ и используемых в целях выполнения соглашения (три года с месяца возникновения права собственности на каждый земельный участок). Тарифы страховых взносов также понижены и составляют 7,6%.