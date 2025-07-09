КС проверит норму об исполнении судебных актов в условиях дефицита

Сейчас, согласно п. 6 ст. 242.2 БК, установлен трехмесячный срок для исполнения судебного акта в случае недостаточности средств в региональном бюджете на исполнение судебных актов, что влечет неисполнение иных расходных обязательств субъекта перед физическими и юридическими лицами, публично-правовыми образованиями. В запросе говорится (копия есть у «Ведомостей»), что по данной категории дел существуют различные позиции арбитражных судов, которые, «по сути, основаны на свободе усмотрения судами принятия доказательств по делу и, как следствие, вызывают неопределенность в механизме принятия норм п. 6 ст. 242.2 БК РФ». При этом, по мнению заявителей, в судах сложилась противоречивая практика по схожим делам. «Так, по одной судебной практике арбитражные суды не признают бездействие незаконным по неоплате в трехмесячный срок судебных актов, по другой – признают бездействие незаконным», – отмечается в запросе властей Колымы.