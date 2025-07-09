КС проверит норму об исполнении судебных актов в условиях дефицита

КС проверит норму об исполнении судебных актов в условиях дефицитаОна требует доработки, так как может превратиться в инструмент уклонения от обязательств, считают эксперты
Конституционный суд по запросу властей Колымы проверит норму Бюджетного кодекса об исполнении судебных актов в условиях дефицита бюджета. Оспариваемый пункт требует доработки, так как может превратиться в легальный инструмент уклонения от исполнения обязательств, предупреждает эксперт
Правительство Магаданской области обратилось в Конституционный суд (КС) с запросом о проверке нормы Бюджетного кодекса (БК) о невозможности исполнить судебный акт о взыскании средств регионального бюджета в установленный законом срок без ущерба для других расходных обязательств. Причиной обращения властей Колымы стал спор с электросетевым предприятием ПАО «Магаданэнерго» (входит в «Русгидро»), который арбитраж разрешил частично в пользу энергетиков.
Сейчас, согласно п. 6 ст. 242.2 БК, установлен трехмесячный срок для исполнения судебного акта в случае недостаточности средств в региональном бюджете на исполнение судебных актов, что влечет неисполнение иных расходных обязательств субъекта перед физическими и юридическими лицами, публично-правовыми образованиями. В запросе говорится (копия есть у «Ведомостей»), что по данной категории дел существуют различные позиции арбитражных судов, которые, «по сути, основаны на свободе усмотрения судами принятия доказательств по делу и, как следствие, вызывают неопределенность в механизме принятия норм п. 6 ст. 242.2 БК РФ». При этом, по мнению заявителей, в судах сложилась противоречивая практика по схожим делам. «Так, по одной судебной практике арбитражные суды не признают бездействие незаконным по неоплате в трехмесячный срок судебных актов, по другой – признают бездействие незаконным», – отмечается в запросе властей Колымы.
В 2023 г. ПАО «Магаданэнерго» обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании незаконным бездействия минфина Колымы в части неисполнения в полном объеме четырех исполнительных листов. Истец потребовал выполнить обязательства в трехмесячный срок с даты вступления решения суда в силу. В суде представители заявителя пояснили, что бездействие ответчика выразилось, в частности, в том, что региональный минфин не включил задолженность в реестр расходных обязательств, тем самым не заявив об их существовании при формировании бюджета.
В результате задолженность перед «Магаданэнерго» не была включена в расходную часть казны Магаданской области на 2023 г. При этом долги перед другими кредиторами правительство Колымы гасило в отсутствие какого-либо установленного порядка, отдавая им предпочтение без должных оснований, следует из позиции истца. В ходе процесса представители «Магаданэнерго» также заявили, что лишение компании права на присужденные средства негативно отражается на своевременности и объеме финансирования технологических процессов, необходимых для безаварийного и бесперебойного энергоснабжения потребителей. Арбитраж удовлетворил иск частично, признав незаконным бездействие минфина Магаданской области только в отношении одного исполнительного листа. Суды следующих инстанций оставили решение в силе.
Оспариваемая норма, безусловно, создает значительные риски злоупотреблений правом и уклонения от исполнения наложенных судом обязательств должником, говорит судебный эксперт группы Veta Александр Терентьев. «По сути, данная норма позволяет блокировать исполнительное производство при наличии дефицита бюджетных средств, что само по себе для части муниципальных образований и даже субъектов Федерации не является такой уж редкостью», – отмечает эксперт. По его мнению, п. 6 ст. 242.2 БК требует доработки и уточнений с учетом реального положения вещей на местах. «В противном случае из механизма защиты интересов общества и государства она может превратиться в удобный и легальный способ уклонения от исполнения обязательств», – заключил Терентьев.
Одним из вариантов решения проблемы может стать законодательное продление срока исполнения исполнительного листа о взыскании с бюджета, но с одновременным введением гарантированного механизма компенсации взыскателю за пользование его денежными средствами сверх первоначального трехмесячного срока, сказал «Ведомостям» генеральный директор ООО «Юридическая компания Орион» Дмитрий Пушкарский.
Обращает на себя внимание само принятие жалобы к рассмотрению в КС, отмечает руководитель Центра конституционного правосудия Иван Брикульский. «Согласно ст. 3 закона о КС, суд воздерживается от исследования и оценки фактических обстоятельств <...> в то время как запрос правительства прямо говорит: решить вопрос права невозможно без установления фактических обстоятельств. Да и текст запроса практически построен не столько на теоретико-правовой аргументации, сколько на анализе конкретных судебных решений», – сказал эксперт.