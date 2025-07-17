Депутаты и министры предложили способы повышения рождаемости в России

Еще одним направлением демографической политики станет поддержка работающих женщин 30–39 лет, на которых приходится 40% рождений, отметил Котяков. Эта возрастная когорта была на пике численности в 2019 г. – сегодня женщин этого возраста уже на 1,5 млн меньше. «И в основном это работающие женщины, для них крайне важно отношение работодателя к возможной беременности», – подчеркнул министр. Власти усовершенствовали страховые гарантии для них, нарастили максимальные размеры пособий. Кроме того, были введены налоговые льготы для работодателей на сумму выплат сотрудникам при рождении ребенка до 1 млн руб. Как отметила Голикова, правительство прорабатывает рейтинг работодателей по тому, как они поддерживают семьи.