Депутаты и министры предложили способы повышения рождаемости в России

Депутаты и министры предложили способы повышения рождаемости в РоссииВ числе идей – модернизация материнского капитала и льготы по ипотеке в регионах
Все меры поддержки семей в текущей демографической ситуации необходимо нацеливать на стимулирование многодетности, в том числе и материнский капитал, заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков в ходе правительственного часа в Госдуме, посвященного приоритетам демографической политики. Минтруд по поручению президента готовит реформу маткапитала, «чтобы она работала именно на новые рождения», сказал министр, не уточнив, что именно планируется изменить. В правчасе также приняли участие вице-премьер Татьяна Голикова, министр здравоохранения Михаил Мурашко, глава Минстроя Ирек Файзуллин, министр культуры Ольга Любимова и министр финансов Антон Силуанов.
Численность женщин репродуктивного возраста снижается, признал Котяков в ходе выступления. По его словам, два десятилетия назад женщин в фертильном возрасте в России было более 39 млн человек, сейчас показатель снизился до 34 млн человек. «Как показывает демографический прогноз Росстата, эта тенденция сохранится до 2046 г., когда их число упадет до 27,5 млн человек. Именно поэтому многодетность – это одна из возможностей обеспечить рост рождаемости», – заявил Котяков.
Министр обратил внимание на помощь молодым семьям при рождении первого ребенка. «С учетом того, насколько сложно повлиять на рождение первого ребенка, особенно когда речь идет о совсем молодых парах, студенческих семьях, мы начали диалог с ректорами вузов», – отметил Котяков. С 1 сентября заработает стандарт семейной политики и сопровождения молодых студенческих семей в вузах, отметил он. В университетах формируется система «единого окна» для решения вопросов поддержки студенческих семей, создают условия для совместного проживания в общежитиях, пояснил министр. Кроме того, увеличивается финансовая поддержка молодых мам.
Мурашко сказал, что в 2023 г. средний возраст материнства россиянок составил 26,2 года, что на три года больше, чем в 1995 г. По его мнению, это создает риски нарушения репродуктивного здоровья и развития ребенка. С 2024 г. в России оценку репродуктивного здоровья граждан начали проводить параллельно с ежегодным профилактическим осмотром в рамках бесплатной диспансеризации. Нарушения репродуктивного здоровья есть у 12,9% женщин и 2,1% мужчин, прошедших диспансеризацию, заявил Мурашко. Репродуктивные заболевания также имеют 4% юношей и 5% девушек в возрасте 15–17 лет, ежегодный медосмотр прошли в прошлом году более 4 млн подростков, добавил Мурашко.
Эти данные свидетельствуют о важности регулярных медосмотров и своевременного выявления проблем со здоровьем, отметил он. По словам Мурашко, другой блок мер – вспомогательные репродуктивные технологии, которые входят в программу госгарантий.
Еще одним направлением демографической политики станет поддержка работающих женщин 30–39 лет, на которых приходится 40% рождений, отметил Котяков. Эта возрастная когорта была на пике численности в 2019 г. – сегодня женщин этого возраста уже на 1,5 млн меньше. «И в основном это работающие женщины, для них крайне важно отношение работодателя к возможной беременности», – подчеркнул министр. Власти усовершенствовали страховые гарантии для них, нарастили максимальные размеры пособий. Кроме того, были введены налоговые льготы для работодателей на сумму выплат сотрудникам при рождении ребенка до 1 млн руб. Как отметила Голикова, правительство прорабатывает рейтинг работодателей по тому, как они поддерживают семьи.
Отдельный вопрос – выравнивание высокой межрегиональной дифференциации рождаемости, сказал Котяков. По его словам, несмотря на обширный пакет федеральных мер поддержки семей с детьми, уровень рождаемости в регионах отличается в 3 раза. Сейчас в каждом регионе разработаны программы повышения рождаемости – 41 субъект с низким суммарным коэффициентом рождаемости получил федеральные дотации на разработку дополнительных мер по поддержке семей. По словам Котякова, из федерального бюджета будут выделять по 12,5 млрд руб. ежегодно на поддержку таких регионов. По итогам 2025 г. правительство вместе с депутатами подведет итоги этих мер, насколько они оказались эффективными, и, возможно, распространит их на другие субъекты, добавила Голикова.
Президент России Владимир Путин в этот день тоже высказался на тему демографии во время встречи с работниками Магнитогорского металлургического комбината. Он указал, что первый ребенок у российских женщин появляется в 28–29 лет, что снижает возможности для рождения последующих детей. «Немножко подняли ребеночка, а потом уже на второго, третьего уже не хватает ни времени, ни сил», – сказал Путин. Нужно признать, что меры поддержки повышения рождаемости в России недостаточны, сказал президент.
Что можно сделать
Председатель Госдумы Вячеслав Володин настаивает на том, что Минстрой также несет ответственность за вопросы демографии, поскольку часто рождение детей и их количество в семье зависит от наличия собственного жилья. Он предложил дифференцировать ипотечные ставки в зависимости от региона. По словам Володина, действующая система не учитывает разницу в доходах граждан по стране – сейчас ставка едина для всех субъектов. Он указал на неравномерное распределение льготной семейной ипотеки: около 40% таких кредитов приходится на Москву. Файзуллин поддержал предложение Володина.
Решить проблему с рождаемостью могла бы также оценка влияния законодательных решений на демографическую ситуацию, уверен Володин. «Мы должны оценивать, насколько то или иное решение помогает либо создает проблемы. Потому что мы, с одной стороны, деньги выделяем на демографию, а с другой – принимаем решения, которые не способствуют закреплению людей в регионах, созданию семей, развитию, а решают узкоотраслевые задачи», – добавил Володин.
Его предложение поддержала глава комитета Госдумы по вопросам семьи Нина Останина. Она считает, что такой центр должен обладать правом экспертизы законопроектов и действующих нормативных актов, чтобы оценивать влияние законов и программ на демографические процессы. Тогда разработчики прогнозов будут нести ответственность за их корректность и глубину, подчеркнула Останина. По ее мнению, было бы целесообразно создать центр независимого мониторинга демографических процессов при Российской академии наук – не просто для сбора статистики, а для выработки государственной демографической политики.
Сработают ли меры
Сейчас выплаты материнского капитала определены для категорий «первый» и «второй и последующий» ребенок, модернизация может быть направлена на большую дифференциацию выплат в зависимости от количества детей после второго, полагает главный экономист по России аналитической компании «Эйлер» Елена Ахмедова.
Распространение материнского капитала на первого ребенка способствует формированию малодетной семьи, уверен председатель комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко. За первенца, рожденного или усыновленного с 2020 г., семья с 1 февраля 2025 г. получает 690 000 руб., а доплата за второго ребенка кратно меньше – 222 000 руб.
Рыбальченко предлагает удваивать материнский капитал, если второй ребенок родился в течение трех лет после первого. Также он считает необходимым модернизировать поддержку многодетных семей. Сейчас российские семьи, у которых с 2019 по 2030 г. появился третий или последующий ребенок, могут получить 450 000 руб. на погашение ипотеки. С его точки зрения, возможности для траты этих средств должны быть расширены по аналогии с маткапиталом. Также Рыбальченко предлагает ввести «отцовский капитал», поскольку третьего ребенка, как правило, больше желают мужчины. «Подчеркнуть роль отца было бы очень важным в демографической политике», – говорит Рыбальченко, но допускает, что эту выплату можно назвать «многодетный капитал».
Идея дифференцировать ставку по семейной ипотеке для разных регионов заслуживает одобрения и поддержки, уверен Рыбальченко. Он также выступает за то, чтобы уровень ставки по ипотеке зависел от количества детей в семье.
Ахмедова считает действенной мерой снижение налоговой нагрузки для многодетных. В рамках налоговой реформы работающим родителям с небольшим доходом и двумя и более детьми предоставляется налоговый вычет, который эффективно снижает ставку НДФЛ до 6%. По мнению Ахмедовой, эти вычеты также можно дифференцировать по принципу «чем больше детей, тем больше вычет».