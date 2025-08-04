Минэк предложил продлить упрощенный порядок ввоза иностранных товаров

Исключение из списка означает, что компании необходимо предварительно ввозить в Россию образцы продукции и проводить лабораторные испытания, которые занимают от нескольких дней до нескольких недель, поясняет директор по развитию бизнеса АО «Юнитрейд» Людмила Рымашевская. Одновременно уже более года Росаккредитация проверяет лаборатории и органы сертификации, в результате чего их число существенно сократилось, добавляет она. Только за 2024 г. было аннулировано или приостановлено около 3000 сертификатов соответствия, говорит Рымашевская. Сейчас сроки изготовления сертификатов соответствия составляют от 1,5 до 2,5 месяца и обходятся бизнесу от 180 000 до 230 000 руб. за штуку, рассказывает она. При этом расширение перечня исключений из упрощенного порядка, очевидно, увеличит спрос на проведение испытаний и повысит загруженность лабораторий и органов по сертификации, а значит, и сроки ожидания, предупреждает она.