Минэк предложил продлить упрощенный порядок ввоза иностранных товаров

Минэк предложил продлить упрощенный порядок ввоза иностранных товаровРанее увеличить срок действия упрощенной сертификации и маркировки импорта просил бизнес
Минэкономразвития предложило продлить еще на один год действие механизмов упрощенной сертификации и маркировки импортных товаров, введенных на фоне антироссийских санкций. Об этом говорится в материалах министерства, с которыми ознакомились «Ведомости». Нормы были введены в марте 2022 г. приложением № 18 к постановлению правительства № 353 «Об особенностях разрешительной деятельности в РФ» на один год, после чего неоднократно продлевались. Согласно действующей редакции, срок их действия истекает 1 сентября 2025 г.
«Ведомости» отправили запрос в Минэкономразвития.
Смягченные правила импорта позволяют не предоставлять таможенным органам сертификаты соответствия запасных частей для ремонта ранее выпущенной в России готовой продукции, комплектующих, компонентов, сырья, а также единичных экземпляров товаров для собственного использования декларантом. В отношении остальных групп иностранной продукции действует другой порядок: декларант не должен предоставлять оригинал документа об оценке соответствия или доверенность на его использование – вместо этого он может воспользоваться разрешительным документом, полученным другим заявителем на аналогичный товар. Кроме того, есть возможность доказать качество продукции самостоятельно, без проведения обязательных ранее лабораторных исследований. Послабления в части маркировки связаны с местом и моментом ее нанесения – нормы позволяют наносить ее на товары уже после ввоза на территорию России непосредственно перед реализацией.
Ранее с предложением о продлении действия приложения № 18 в правительство обращались профильные объединения. В начале июля гильдия профессиональных участников рынка оказания услуг в области таможенного дела и ВЭД «Гермес» в письме на имя премьер-министра Михаила Мишустина просила продлить действие отдельных его положений до окончания специальной военной операции или смягчения санкционного давления на Россию, рассказал «Ведомостям» источник, знакомый с содержанием документа. Еще раньше, в середине июня, с аналогичным предложением в правительство обращалась Ассоциация деловых партнеров в сфере ВЭД, добавил он. В своем письме гильдия «Гермес» отмечает, что введенные три года назад меры все еще очень актуальны для бизнеса в условиях усиливающихся санкций. В свою очередь, прекращение действия упрощенного порядка негативно сказалось бы на импорте в целом, а особенно импорте технологического оборудования, пищевой продукции и товаров первой необходимости.
Эффективное упрощение
Действующий сейчас упрощенный порядок снижает административную нагрузку на импортеров, позволяя им быстрее проходить процедуры сертификации и маркировки, говорит заместитель руководителя комитета по техническому регулированию, стандартизации и оценке соответствия «Гермеса» Вероника Аглушевич. Особенно важен такой порядок для малых и средних предприятий, которые могут испытывать трудности с выполнением всех требований стандартной процедуры, добавляет она.
Кроме того, такой порядок сам по себе предотвращает возникновение дефицита отдельных товаров или рост цен на них, а также частично нивелирует для импортеров негативные эффекты санкций и геополитической нестабильности, уверена Аглушевич.
Изготовление разрешительных документов по упрощенной схеме позволяет предотвратить задержки в таможенном оформлении в момент ввоза товара, а также дает возможность в спокойном темпе подготовить все бумаги и выпустить разрешительный документ через шесть месяцев после импорта, поясняет руководитель таможенно-логистического оператора «КВТ Сервис» Юлия Шлёнская.
Весь бизнес, который сталкивается с сертификацией, выступает за продление упрощенного порядка, потому что ее стандартная система в России очень сложная, отмечает директор по развитию YM Trans Group Иван Грошев. «Если действовать по стандартной процедуре, то, чтобы получить разрешительные документы на импортируемые товары, необходимо сначала ввозить образцы, проводить их испытания в аккредитованной лаборатории, и только после этого можно ввозить основную партию. Это увеличивает сроки доставки груза в 2 раза и существенно повышает издержки участников ВЭД», – говорит он.
Усиление бюрократических процессов может сделать российский рынок менее привлекательным для зарубежных поставщиков, из-за чего появляется риск снижения качества товаров, уменьшения их разнообразия и даже дефицита по определенным категориям, считает начальник таможенного отдела компании ModernWay Татьяна Пешкова.
Экономическая ситуация все еще остается сложной и дополнительные требования к маркировке на таможенных складах влекут за собой существенные расходы для российского бизнеса в целом и импортеров в частности, отмечает заместитель генерального директора по таможенному оформлению BMJ-Logistics Константин Бондаренко. В условиях сохраняющегося санкционного давления и экономической нестабильности продление данного порядка до 1 сентября 2026 г. позволит поддержать бизнес, снизить издержки и обеспечить устойчивость внутреннего товарооборота, соглашается он.
Действия в обратном направлении
Несмотря на смягчение требований к сертификации товаров, Минпромторг на протяжении последних нескольких лет последовательно увеличивал перечень товаров, к которым не может применяться упрощенный порядок. В приказ № 3898 от 14.09.2022 министерство включило 20 категорий продукции, среди которых машины и оборудование, отделочные материалы, посуда, детские товары и др. Последние исключения содержит приказ Минпромторга № 1579 от 2.04.2025, который запрещает применять упрощенный порядок к бытовой технике и электронике, игрушкам и играм, лабораторному оборудованию, мебели, текстилю и одежде, строительным материалам и др.
Исключение из списка означает, что компании необходимо предварительно ввозить в Россию образцы продукции и проводить лабораторные испытания, которые занимают от нескольких дней до нескольких недель, поясняет директор по развитию бизнеса АО «Юнитрейд» Людмила Рымашевская. Одновременно уже более года Росаккредитация проверяет лаборатории и органы сертификации, в результате чего их число существенно сократилось, добавляет она. Только за 2024 г. было аннулировано или приостановлено около 3000 сертификатов соответствия, говорит Рымашевская. Сейчас сроки изготовления сертификатов соответствия составляют от 1,5 до 2,5 месяца и обходятся бизнесу от 180 000 до 230 000 руб. за штуку, рассказывает она. При этом расширение перечня исключений из упрощенного порядка, очевидно, увеличит спрос на проведение испытаний и повысит загруженность лабораторий и органов по сертификации, а значит, и сроки ожидания, предупреждает она.
Если государственные органы продолжат сокращать список товаров, к которым применима упрощенная схема, то положительный эффект от такой либерализации постепенно сойдет на нет, уверена Шлёнская.