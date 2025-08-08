Минфин сообщил о продолжении роста ненефтегазовых доходов в январе – июле

Ненефтегазовые доходы (ННГД) в январе – июле составили 14,79 трлн руб., что на 14% больше прошлогоднего показателя, пишет Минфин. По оценкам министерства, их динамика сейчас соответствует плановой траектории, заложенной в бюджетные параметры. Рост поступлений оборотных налогов, включая НДС, составил 6,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, указано в предварительных данных. Нефтегазовые доходы (НГД) ожидаемо отклонились от заложенного Минфином прогноза, снизившись на 18,5% до 5,52 трлн руб. преимущественно из-за снижения средней цены на нефть. Министерство при этом видит риск их дальнейшего уменьшения на фоне ослабления ценовой конъюнктуры.