Россияне с большим доходом назвали критерии богатства и высокого статуса

В исследовании отмечается, что помимо этих традиционных признаков высокого достатка более половины респондентов (51%) называют еще и заграничные поездки. Годом ранее этот показатель составлял 42%. Другие формы потребления, которые также воспринимаются как признаки высокого положения, встречаются реже и зависят от стиля жизни и возраста, отмечается в исследовании. Среди них дизайнерская одежда, аксессуары и ювелирные украшения (46%), посещение дорогих ресторанов (43%), дорогостоящая техника (41%) и др.