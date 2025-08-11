Россияне с большим доходом назвали критерии богатства и высокого статуса

Россияне с большим доходом назвали критерии богатства и высокого статусаНо далеко не все из них готовы тратить средства на то, что они считают атрибутами достатка
Более половины россиян с большими доходами продолжают считать ключевыми критериями богатства и высокого социального статуса недвижимость (64% опрошенных) и автомобили премиум-класса (55%). Такие выводы содержит исследование «Высокодоходные россияне: статусное потребление и потребительские приоритеты», опубликованное в информационном листке «НЭП: Новости экономического поведения». Его авторы – заведующая Центром стратификационных исследований Института социальной политики НИУ ВШЭ Светлана Мареева и старший научный сотрудник центра Екатерина Слободенюк.
В исследовании отмечается, что помимо этих традиционных признаков высокого достатка более половины респондентов (51%) называют еще и заграничные поездки. Годом ранее этот показатель составлял 42%. Другие формы потребления, которые также воспринимаются как признаки высокого положения, встречаются реже и зависят от стиля жизни и возраста, отмечается в исследовании. Среди них дизайнерская одежда, аксессуары и ювелирные украшения (46%), посещение дорогих ресторанов (43%), дорогостоящая техника (41%) и др.