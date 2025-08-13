Как переговоры Путина и Трампа повлияют на рубль

Курс рубля сохраняет тренд на укрепление с начала года. С января 2025 г. официальный курс доллара ЦБ ослаб более чем на 22% – с 102,3 руб./$ на 10 января до 79,67 руб./$ к 12 августа. Российская валюта ненадолго перешла к падению 30 июля, когда доллар подорожал до 82,2 руб./$. Однако уже на следующий день курс отыграл часть потерь, а к середине августа вновь стабилизировался на уровне ниже 80 руб./$. ЦБ объяснил, что ослабление рубля в конце июля произошло на фоне повышенного спроса на валюту со стороны нефинансовых компаний и укрепления индекса доллара США, об этом говорится в обзоре рисков финансовых рынков.