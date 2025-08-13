Как переговоры Путина и Трампа повлияют на рубль

Как переговоры Путина и Трампа повлияют на рубльНегативный исход встречи может привести к ужесточению санкций и, как следствие, ослаблению рубля, считают эксперты
Предстоящие переговоры президентов России и США могут привести к временной волатильности курса рубля. Например, в случае ослабления санкций и, как следствие, притока нерезидентов на российский рынок рубль может укрепиться, но такой сценарий остается маловероятным, считают опрошенные «Ведомостями» эксперты. Умеренный прогресс с возможностью дальнейших контактов не окажет значимого влияния на курс национальной валюты, полагают аналитики. В негативном сценарии санкционное давление может, напротив, усилиться, что приведет к ослаблению рубля. В то же время внутренние факторы – сезонное увеличение спроса на валюту, восстановление импорта и постепенное снижение ключевой ставки – также могут увести рубль в сторону ослабления до 85–90 руб./$ к концу года.
Курс рубля сохраняет тренд на укрепление с начала года. С января 2025 г. официальный курс доллара ЦБ ослаб более чем на 22% – с 102,3 руб./$ на 10 января до 79,67 руб./$ к 12 августа. Российская валюта ненадолго перешла к падению 30 июля, когда доллар подорожал до 82,2 руб./$. Однако уже на следующий день курс отыграл часть потерь, а к середине августа вновь стабилизировался на уровне ниже 80 руб./$. ЦБ объяснил, что ослабление рубля в конце июля произошло на фоне повышенного спроса на валюту со стороны нефинансовых компаний и укрепления индекса доллара США, об этом говорится в обзоре рисков финансовых рынков.
Переговоры на Аляске будут длительными, поэтому их результаты будут известны уже после закрытия основной сессии на валютном рынке в пятницу вечером, напоминает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. В базовом сценарии (60% вероятности) умеренный и постепенный прогресс в отношениях может привести к тому, что в ближайшие месяцы рубль будет торговаться в диапазоне 78–85 руб./$, считает Васильев. Негативными факторами для нацвалюты выступают постепенное увеличение импорта, сезонный рост спроса на валюту для зарубежных летних отпусков, ожидания снижения ключевой ставки, санкционные риски, добавляет он. Эти факторы приведут к ослаблению курса до 85 руб./$ в IV квартале.
Наиболее вероятный сценарий переговоров предполагает возможность проработки дорожной карты мирного урегулирования, считает аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин. Ситуация «на земле» на ближайшие недели и месяцы останется прежней – это значит, что США могут продолжить санкционно давить на покупателей российской нефти.
В этом сценарии рубль может продолжить постепенно сдавать свои позиции и торговля постепенно сместится в район 80–84 руб./$ в ближайшие пару месяцев, полагает он.
Геополитика сильно воздействовала на курс в этом году, спорит главный макроэкономист УК «Ингосстрах-инвестиции» Антон Прокудин. По его словам, позитив на переговорах может привести к спекулятивному укреплению курса.
При прогрессе в геополитике валютные курсы могут в августе оставаться недалеко от текущих значений, считает эксперт по фондовому рынку «БКС мир инвестиций» Александр Шепелев. Американская валюта во второй половине месяца может стоить 80–81 руб., к концу года – выше 85 руб., прогнозирует эксперт. Если же внешние сигналы снова ухудшатся и останутся негативными, то ослабление рубля может оказаться более интенсивным – в район 82–83 руб./$ к началу осени и более 90 руб./$ к концу года, говорит он.
Другие факторы влияния на курс
Как показала практика последних месяцев, чувствительность рубля к геополитическим событиям довольно низкая, поэтому существенных изменений курса даже в рамках негативного сценария не ожидается, спорит директор аналитического департамента инвестбанка «Синара» Кирилл Таченников. В то же время на горизонте нескольких месяцев в случае реализации позитивного сценария вероятна повышенная волатильность – в пользу укрепления сыграет рост притока капитала, в том числе от нерезидентов, говорит Таченников. Фактором ослабления может стать отложенный спрос на валюту внутри страны в случае смягчения санкций, полагает он.
О переговорах
Рубль сдержанно реагирует на геополитические новости в отличие, например, от рынка акций, согласен Шепелев. Это связано с тем, что против нацвалюты выступают такие факторы, как снижение ключевой ставки и сезонные изменения платежного баланса. По данным ЦБ, российский экспорт в январе – июне 2025 г. оказался почти на 6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, тогда как импорт за тот же период вырос на 1%.
Геополитика сейчас оказывает минимальное влияние на курс национальной валюты, а основным фактором выступает высокая ключевая ставка Банка России, отмечает старший портфельный управляющий «Ренессанс капитала» Илья Голубов. По мере того как ЦБ будет снижать ставку, ослабление нацвалюты возможно до 100 руб./$, считает он.
Различные сценарии
В оптимистичном сценарии переговоров (субъективная вероятность – 30%) Васильев допускает значимый прогресс на них в эту пятницу. Ожидания улучшения отношений с Западом, смягчения части санкций и возможного притока иностранного капитала могут привести рубль к диапазону 70–78 руб./$.
США будут добиваться, чтобы результатом саммита стало полное прекращение боевых действий в Украине, но вероятность этого сценария пока видится весьма низкой, считает Потавин. При этом если стороны договорятся о приемлемых для всех условиях, то рубль может получить поддержку и еще немного укрепиться, полагает он. Это будет скорее эмоциональная реакция рынка, а не фундаментальная, поскольку даже в позитивном сценарии вероятность быстрого снятия санкций и ограничений с России очень мала, подчеркивает она. В этом сценарии курс рубля в ближайшие пару месяцев может быть в диапазоне 78–82 руб./$.
Наименее вероятное развитие событий – пессимистичный сценарий – не предполагает прогресса в переговорах, говорит Васильев. Ухудшение отношений и ужесточение санкций приведут к ослаблению рубля. В таком сценарии рубль может опуститься до 90 руб./$. В то же время внутренние факторы – высокие процентные ставки, продажи юаней из резервов, низкий спрос на валюту из-за санкций – сдержат ослабление рубля, считает эксперт.
Если переговорный процесс России и США по Украине зайдет в тупик без ясных перспектив улучшения, то возможно усиление санкционного давления, считает Потавин. Тогда Америка может ввести вторичные санкции на покупку российской нефти другими странами, а также расширить ограничения против ключевых российских компаний. Это может ослабить рубль на 10–15% в перспективе до конца года. В этом случае курс может подняться до 86–88 руб./$ осенью этого года, отмечает эксперт.