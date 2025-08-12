Газета
Трамп надеется на завершение конфликта на Украине по итогам встречи с Путиным

Белый дом также не исключил визит американского лидера в Россию в будущем
Людмила Чернова
The White House
The White House

Президент США Дональд Трамп рассчитывает, что встреча с лидером РФ Владимиром Путиным поспособствует завершению конфликта на Украине. Об заявила представитель Белого дома Кэролайн Левитт во время пресс-брифинга.

Левитт подчеркнула, что саммит организован по просьбе Путина, который через спецпосланника Стива Уиткоффа выразил желание встретиться с Трампом. «Таким образом, президент согласился на эту встречу по просьбе президента Путина. Цель этой встречи для президента – лучше понять, как можно положить конец этому конфликту», – сказала Левитт.

Левитт добавила, что администрация Трампа применила все доступные меры для достижения мира дипломатическим путем. «И я думаю, что личная встреча президента США с президентом России, лицом к лицу, а не по телефону, даст президенту лучшее представление о том, как закончить конфликт и куда все идет, – добавила она. – Это для президента скорее встреча, чтобы выслушать. Посмотрите, на встрече будет только одна сторона, вовлеченная в конфликт, поэтому президент хочет получить более четкое и глубокое понимание того, как мы, надеемся, можем положить ему конец».

Возможность встречи с Зеленским

Левитт подчеркнула, что Трамп надеется в будущем на трехстороннюю встречу с участием Путина и президента Украины Владимира Зеленского, чтобы завершить украинский конфликт. «Президент глубоко уважает все стороны, вовлеченные в этот конфликт и пытающиеся его завершить», – сказала она.

Пресс-секретарь также отметила, что, после того как Уиткофф вернулся со встречи с Путиным, его первый звонок был президенту Трампу, а первый звонок президента Трампа – президенту Зеленскому и европейским союзникам, чтобы все были в курсе того, как США видят продвижение к окончанию конфликта. «Мы продолжаем активно взаимодействовать с президентом Зеленским и украинцами, а также с нашими союзниками в Европе», – сказала она.

Место встречи

Белый дом ранее сообщил, что встреча между Трампом и Путиным пройдет в городе Анкоридж, штат Аляска. Левитт раскрыла, что обсуждалось много мест для встречи.

«Но, конечно, Аляска – это штат США, поэтому президент очень польщен и с нетерпением ждет возможности принять президента Путина на американской земле», – подчеркнула она.

Левитт сообщила, что запланирована встреча одни на один, а другие технические детали и расписание все еще уточняются. «Мы работаем с нашими российскими коллегами, чтобы реализовать эти планы, и, конечно, сразу же сообщим вам все логистические подробности, как только они будут известны», – сказала она.

Возможный визит Трампа в Россию

Левитт не исключила, что в будущем Трам посетит Россию. «Возможно, такие планы есть на будущее. А в пятницу, как вы знаете, президент встретится с российским президентом Владимиром Путиным на Аляске», – сказал она.

11 августа в ходе пресс-конференции Трамп дважды оговорился, что едет на встречу с Путиным в Россию. «Знаете, я встречусь с Путиным. в пятницу я еду в Россию», – сказал Трамп.

15 августа на Аляске пройдет встреча президентов России и США. О ней было объявлено после визита в Москву Уиткоффа и его переговоров с Путиным 6 августа. Главной темой встречи помощник президента РФ Юрий Ушаков называл обсуждение вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования российско-украинского конфликта.

CNN сообщал, что в Белом доме не исключают варианта, при котором Зеленский может находиться на Аляске во время переговоров Трампа и Путина. Politico со ссылкой на источники писало, что европейские лидеры намерены добиться присутствия президента Украины на саммите лидеров России и США.

