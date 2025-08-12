Трамп надеется на завершение конфликта на Украине по итогам встречи с Путиным

Левитт добавила, что администрация Трампа применила все доступные меры для достижения мира дипломатическим путем. «И я думаю, что личная встреча президента США с президентом России, лицом к лицу, а не по телефону, даст президенту лучшее представление о том, как закончить конфликт и куда все идет, – добавила она. – Это для президента скорее встреча, чтобы выслушать. Посмотрите, на встрече будет только одна сторона, вовлеченная в конфликт, поэтому президент хочет получить более четкое и глубокое понимание того, как мы, надеемся, можем положить ему конец».