Смогут ли европейцы помешать саммиту Владимира Путина и Дональда Трампа

Реакция Евросоюза на саммит Путина и Трампа крайне нервозная, отмечает доцент Финансового университета при правительстве России Александр Камкин. ЕС обоснованно опасается, что двусторонние контакты российского и американского лидеров оставят Брюссель за бортом и не дадут ему сыграть модерирующую функцию в конфликте, чего евробюрократы очень хотят. Европейские политики не заинтересованы в диалоге США и России по Украине, поэтому и ориентируются на срыв саммита. По его итогам от европейцев и подконтрольных им СМИ можно ожидать нарратива «Трамп плохой, а Путин еще хуже», считает эксперт. Вдобавок, говорит Камкин, Евросоюз пытается протащить на саммит Зеленского хотя бы для его формального присутствия, так как для России это будет раздражающим фактором, который может сорвать встречу с Трампом.