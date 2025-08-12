Смогут ли европейцы помешать саммиту Владимира Путина и Дональда Трампа

Смогут ли европейцы помешать саммиту Владимира Путина и Дональда ТрампаПрезидент США назвал встречу на Аляске предварительной
Вашингтон будет консультироваться с европейскими союзниками перед переговорами президента Дональда Трампа с его российским коллегой Владимиром Путиным, подтвердил во время пресс-конференции в Белом доме сам президент США. Он также заявил о предварительном характере встречи и намерении провести еще одну в будущем, допуская участие в ней и Путина, и президента Украины Владимира Зеленского. Трамп добавил, что постарается «вернуть часть некоторых важных» территорий Киеву.
После чего снова выразил готовность отказаться от переговорного процесса в случае отсутствия прогресса. При этом американский лидер уточнил, что 88% украинцев хотят мира. Согласно последнему опросу агентства Gallup, опубликованному 7 августа, 69% украинцев выступают за скорейшее дипломатическое разрешение конфликта, а за продолжение войны до победного конца – 24%. Трамп также в очередной раз допустил нормализацию торговых отношений с Россией, не вдаваясь в детали.
Союзники США по НАТО, в свою очередь, начали изъявлять обеспокоенность потенциальными результатами саммита. Они опасаются достижения каких-либо договоренностей без своего участия и Украины. В свою очередь, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в интервью американскому телеканалу CBS сообщил о готовности альянса сделать все необходимое для сохранения возможностей Украины оставаться «в бою». Неназванные европейские дипломаты рассказали телеканалу CNN, что боятся оказаться вне переговорного процесса.
«Ни в Париже, ни в Берлине или Лондоне нет ощущения, что чья-то территория (для обмена в рамках мирного урегулирования) имеет значение для администрации [Трампа], и это настораживает», – сказал один из собеседников.
Трамп заявил о намерении встретиться с Путиным на Аляске 9 августа (мск), и в тот же день в Великобритании состоялась встреча с участием вице-президента Джеймса Вэнса, министра иностранных дел Великобритании Дэвида Лэмми, главы офиса Зеленского Андрея Ермака и секретаря СНБО Украины Рустама Умерова, а также советников по нацбезопасности из других стран НАТО (конкретный список не уточнялся).
Через несколько часов после той встречи лидеры Великобритании Кир Стармер, Франции Эмманюэль Макрон, Италии Джорджа Мелони, Германии Фридрих Мерц, Польши Дональд Туск, Финляндии Александр Стубб, а также председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен опубликовали совместное заявление. С одной стороны, они поприветствовали стремление Трампа урегулировать украинский конфликт. С другой – заявили об эффективности дипломатии лишь при поддержке Украины и давлении на Россию. При этом они требуют обеспечить гарантии безопасности Украины «для защиты ее суверенитета и территориальной целостности».
Предыдущие контакты Путина и Трампа (с февраля было шесть официальных телефонных звонков) также сопровождались взволнованной реакцией европейцев. Их основные требования включали встраивание Украины в переговорный процесс, немедленное прекращение огня на всей линии соприкосновения и ужесточение позиции Трампа против России.
Реакция Евросоюза на саммит Путина и Трампа крайне нервозная, отмечает доцент Финансового университета при правительстве России Александр Камкин. ЕС обоснованно опасается, что двусторонние контакты российского и американского лидеров оставят Брюссель за бортом и не дадут ему сыграть модерирующую функцию в конфликте, чего евробюрократы очень хотят. Европейские политики не заинтересованы в диалоге США и России по Украине, поэтому и ориентируются на срыв саммита. По его итогам от европейцев и подконтрольных им СМИ можно ожидать нарратива «Трамп плохой, а Путин еще хуже», считает эксперт. Вдобавок, говорит Камкин, Евросоюз пытается протащить на саммит Зеленского хотя бы для его формального присутствия, так как для России это будет раздражающим фактором, который может сорвать встречу с Трампом.
Срыв российско-американского саммита – это программа-максимум для европейской дипломатии, соглашается старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Артем Соколов. Для Европы любая форма урегулирования конфликта или хотя бы перемирия с компромиссами и уступками России будет ударом по всей стратегии крупнейших стран ЕС, которая подразумевает как минимум откат к границам февраля 2022 г. В Евросоюзе, поясняет эксперт, все еще желают стратегического поражения России, но максимум, который уготован евродипломатии, – это функция спойлера. Соколов напоминает, что страны ЕС, в первую очередь Германия, очень много сделали для Украины, так что радикальное принижение их до роли наблюдателя унизительно для Берлина и прочих европейских столиц.
На будущих переговорах Трамп будет игнорировать интересы европейских стран, поскольку прежде всего будет преследовать свои, подчеркнул заведующий сектором региональных проблем и конфликтов ИМЭМО РАН Павел Тимофеев. По его мнению, в случае неожиданного сближения США и России функции поддержки Киева будут переданы Европе. Евросоюзу придется увеличивать военные затраты, сократив количество ресурсов, рассчитанных на мирное развитие. Однако встреча на Аляске вряд ли приведет к радикальному консенсусу между Москвой и Вашингтоном, и, вероятнее всего, переговоры продолжатся.
А слова Трампа о возможной второй встрече – продолжение попыток гнуть свою линию и выводить на трехсторонний формат, говорит старший научный сотрудник ИСКРАНа Павел Кошкин. По его словам, это также дополнительное прощупывание почвы и стимул для расширения переговорного формата сначала на Киев, потом и на Брюссель. «Все это продиктовано стремлением Трампа позиционировать себя лидером, объединяющим другие государства для достижения долгосрочного мира», – сказал Кошкин.