Трамп рассказал об ожиданиях от встречи с Путиным

«Они очень на меня рассчитывают. Без меня этот конфликт не разрешился бы, пока не погибнет последний человек, – сказал он. – Я полностью готов к переговорам, – и посмотрим, что из этого выйдет. Думаю, будет один из двух вариантов: либо продуктивная встреча, и мы сделаем шаг вперед и достигнем результата, либо нет. Мне очень хотелось бы, чтобы перемирие наступило очень быстро – как можно скорее».