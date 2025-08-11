Газета
Главная / Политика /

Трамп рассказал об ожиданиях от встречи с Путиным

Он также сообщил, что сразу после переговоров позвонит Зеленскому и европейцам
Людмила Чернова
Zuma / TASS
Zuma / TASS

Президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме ответил на вопрос, чего он надеется достичь по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным на Аляске.

«Это скорее встреча, чтобы прощупать положение дел. Президент Путин пригласил меня принять участие [в разрешении конфликта на Украине]… Думаю, он хочет поскорее покончить с этим, – сказал он. – Война – жестокое дело… Это ужасно видеть, и я чувствую ответственность».

Трамп в очередной раз отметил, что за украинский конфликт должен отвечать бывший президент Джо Байден, а не он, добавив, что если бы он был президентом, то всего этого не произошло бы.

«Я собираюсь поговорить с Путиным и скажу ему: «Вы должны положить конец этой войне. Вы должны ее закончить», – сказал он. – Я не думаю, что теперь это перерастет в Третью мировую войну, потому что я это хорошо контролирую».

Зеленский и европейские лидеры проведут телефонный разговор с Трампом 13 августа

Политика / Международные новости

Трамп особо выделил, что считает очень уважительным тот факт, что президент России приезжает в США, а не наоборот, или что встреча проходит не в третьей стране. «Думаю, у нас будут конструктивные разговоры, – сказал он. – После встречи с Путиным, скорее всего, сразу пойму, есть ли шансы на соглашение».

Планируемые контакты после встречи

Трамп сообщил, что после встречи собирается сразу позвонить европейским лидерам и украинскому президенту Владимиру Зеленскому, подчеркнув, что не согласен с действиями последнего, так как, по его мнению, этого конфликта вообще не должно было быть.

«Я встречусь с ним [Путиным], узнаю параметры [возможной сделки], потом позвоню Зеленскому и европейским лидерам. Я не собираюсь заключать сделку – это не моя роль, к соглашению должны прийти обе стороны», – сказал он.

Трамп полагает, что следующая встреча состоится либо между Зеленским и Путиным, либо с его участием.

«Я хочу организовать переговоры между ними, – сказал он. – Я поеду [на встречу с Путиным] посмотреть, на каких условиях возможен мир. Возможно, я просто пожелаю удачи – и все. Возможно, соглашение не будет достигнуто».

Трамп также рассказал об опросах, где 88% украинцев хотят мира, хотя три года назад большинство поддерживало военные действия против России.

Об отношении Европы к конфликту на Украине

Трамп считает, что Европа устала от конфликта на Украине и предпочла бы инвестировать в свои собственные страны.

«Честно говоря, как сказал один из них, они уже устали от попыток урегулировать ситуацию на Украине, – сказал он. – Они устали и хотят вернуться к инвестированию в свои страны».

Politico: лидеры ЕС хотят добиться присутствия Зеленского на саммите на Аляске

Политика / Международные отношения

Трамп также заявил, что он постоянно на связи с европейцами и многие из них уже звонили ему.

«Они очень на меня рассчитывают. Без меня этот конфликт не разрешился бы, пока не погибнет последний человек, – сказал он. – Я полностью готов к переговорам, – и посмотрим, что из этого выйдет. Думаю, будет один из двух вариантов: либо продуктивная встреча, и мы сделаем шаг вперед и достигнем результата, либо нет. Мне очень хотелось бы, чтобы перемирие наступило очень быстро – как можно скорее».

О территориях

Трамп отметил, что его беспокоит, что Зеленский говорит, что ему нужно одобрение конституционного суда на обмен территориями.

«Хотя он уже получил разрешение вести войну и убивать людей», – сказал он.

Трамп сообщил, что переговоры о земельном обмене уже идут.

«Часть территории перейдет Украине, часть – России. Там сложная ситуация с границами, линии фронта будут изменены», – сказал он.

О санкциях

Трамп заметил, что был готов ввести новые санкции, но получил приглашение встретиться и хочет посмотреть, что из этого может выйти.

Трамп назвал глупым вопрос, сможет ли Украина победить

Политика / Международные отношения

«Хотел бы видеть прекращение огня и наилучшее решение для обеих сторон. Для этого нужно участие обеих сторон», – сказал он.

Трамп считает, что у него были хорошие отношения с Путиным, несмотря на то что он «не был к нему добр из-за газопровода [»Северный поток»], который остановил».

«Я также дал Украине «Джавелины» – противотанковые ракетные комплексы, о которых вы, возможно, слышали», – добавил он.

Трамп выразил надежду на то, что встреча пройдет хорошо и за ней последует мирное соглашение и торговые сделки между Россией и США.

15 августа на Аляске пройдет встреча президентов России и США. О ней было объявлено после визита в Москву спецпосланника США Стива Уиткоффа и его переговоров с Путиным 6 августа. Главной темой встречи помощник президента РФ Юрий Ушаков называл обсуждение вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования российско-украинского конфликта.

