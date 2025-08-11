Трамп назвал глупым вопрос, сможет ли Украина победить

Трамп также отметил, что его переговоры 15 августа на Аляске с президентом РФ Владимиром Путиным будут предварительными. После этой встречи он ожидает трехстороннего саммита с украинским лидером Владимиром Зеленским или отдельных переговоров глав конфликтующих государств. Он не исключил, что по результатам встречи с Путиным США выйдут из переговорного процесса.