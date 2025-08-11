Трамп назвал глупым вопрос, сможет ли Украина победить
Вопрос о том, может ли Украина победить Россию, – «тупой», заявил президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами.
«Россия – воюющая страна. Они победили Гитлера и Наполеона», – подчеркнул американский лидер.
Трамп также отметил, что его переговоры 15 августа на Аляске с президентом РФ Владимиром Путиным будут предварительными. После этой встречи он ожидает трехстороннего саммита с украинским лидером Владимиром Зеленским или отдельных переговоров глав конфликтующих государств. Он не исключил, что по результатам встречи с Путиным США выйдут из переговорного процесса.
Президент США подтвердил, что Путин «едет в нашу страну» (то есть на Аляску) и их встреча состоится в пятницу. До этого американский лидер оговорился, заявив, что 15 августа отправится в Россию для переговоров с российским коллегой.