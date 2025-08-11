Трамп допускает нормализацию торговых отношений с Россией

Ранее Трамп также отметил, что его переговоры с лидером России Владимиром Путиным на Аляске будут предварительными. Он уточнил, что Путин «едет в нашу страну». Таким образом Трамп подтвердил, что встреча пройдет в штате Аляска, США. До этого президент США оговорился, заявив, что 15 августа отправится «в Россию» для переговоров с российским коллегой. Как пояснил американский президент, он попросит Путина завершить конфликт на Украине.