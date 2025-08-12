Что известно о предстоящей встрече Путина и Трампа на Аляске

Что известно о предстоящей встрече Путина и Трампа на АляскеИностранные СМИ пишут о том, что Кремль считает саммит шансом на перезагрузку отношений с США
В Кремле официально подтвердили достижение договоренности о встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, которая состоится 15 августа на Аляске. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его словам, выбор места встречи обусловлен тем, что именно на Аляске и в Арктическом регионе пересекаются экономические интересы двух стран.
Саммит станет продолжением недавних переговоров. 6 августа в Москве прошла трехчасовая встреча Путина и спецпредставителя США Стива Уиткоффа, которую обе стороны оценили положительно.
Директор русского культурного центра на Аляске Анна Верная сообщала ТАСС, что город Анкоридж, в котором пройдет встреча, готовится к приему высокопоставленных делегаций и гостей. Там были усилены меры безопасности: американская сторона привлекла большое количество охранников, разместив их даже целыми домами. По данным местных источников, переговоры могут пройти в отеле Alyeska Resort. Местные службы отмечают, что даты с 12 по 16 августа полностью забронированы в данном отеле, при этом номера на 14 и 15 августа уже недоступны для бронирования.
В связи с предстоящей встречей цены на проживание в отелях Анкориджа выросли почти вдвое, отмечали «РИА Новости».
В город продолжают прибывать официальные лица – недавно прилетел министр здравоохранения США Роберт Кеннеди-младший, также отмечается присутствие российских дипломатов. Министр обороны США Пит Хегсет не исключил возможности своего участия во встрече президентов, отметив, что это вполне вероятно.
Трамп подчеркивал, что переговоры с Путиным на Аляске будут носить предварительный характер.
Между тем 13 августа запланирован телефонный разговор между президентом Украины Владимиром Зеленским, европейскими лидерами, Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом. Онлайн-встречу организует канцлер Германии Фридрих Мерц.
Но приглашения для участия Зеленского в саммите на Аляске ожидать не стоит, заявил источник ТАСС. При этом в Вашингтоне, по информации другого собеседника агентства, не намерены препятствовать возможным позитивным результатам встречи между Россией и США. При этом 10 августа CNN писало, что Зеленский будет присутствовать на саммите. Официальных заявлений от украинской стороны пока не было.
Согласно Reuters, европейские чиновники активно пытались повлиять на позицию Белого дома в преддверии переговоров, подчеркивая необходимость «защитить суверенитет Украины», предоставить ей гарантии безопасности и позволить самостоятельно выбирать свой путь развития.
По информации BBC, несмотря на заявления обеих сторон о желании завершить конфликт, Россия и Украина остаются при диаметрально противоположных требованиях. Украина категорически отказывается признавать российский контроль над новыми регионами, включая Крым, который вошел в состав России в 2014 г. В свою очередь, российский президент не отказался от своих территориальных требований, а также настаивает на нейтральном статусе Украины и ограничении ее военного потенциала.
Российская сторона с большим ожиданием смотрит на предстоящий саммит. Как отмечает издание The Washington Post, Кремль видит в нем возможность перезагрузить отношения с США. Власти намекают на возможность заключения соглашений в области инфраструктуры и энергетики в Арктическом регионе и за его пределами.