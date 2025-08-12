Что известно о предстоящей встрече Путина и Трампа на Аляске

Директор русского культурного центра на Аляске Анна Верная сообщала ТАСС, что город Анкоридж, в котором пройдет встреча, готовится к приему высокопоставленных делегаций и гостей. Там были усилены меры безопасности: американская сторона привлекла большое количество охранников, разместив их даже целыми домами. По данным местных источников, переговоры могут пройти в отеле Alyeska Resort. Местные службы отмечают, что даты с 12 по 16 августа полностью забронированы в данном отеле, при этом номера на 14 и 15 августа уже недоступны для бронирования.