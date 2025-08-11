СМИ: встреча Путина и Трампа может пройти в городе Гирдвуд
Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, запланированная на 15 августа, может пройти в городе Гирдвуд на Аляске. Об этом сообщает Alyaska Landmine в социальной сети X со ссылкой на источник.
По данным издания, переговоры могут пройти в отеле Alyеska Resort. Alyаska Landmine отмечает, что даты с 12 по 16 августа полностью отсутствуют в их календаре бронирования. По состоянию на 11:20 мск 11 августа в отеле нельзя забронировать номера только на 14-е и 15-е числа.
15 августа на Аляске пройдет встреча Путина и Трампа. Главной темой переговоров станет урегулирование российско-украинского конфликта. По данным CNN, в то же время на Аляске также будет президент Украины Владимир Зеленский. Официально о возможной встрече Путина и Зеленского не объявлялось.