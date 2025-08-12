Хегсет допустил свое присутствие на переговорах Путина и Трампа на Аляске
Министр обороны США Пит Хегсет не стал отрицать, что его участие во встрече американского и российского президентов Дональда Трампа и Владимира Путина возможно. Он сказал об этом в интервью телеканалу Fox News.
«Я не знаю. Посмотрим, как будет выглядеть мой график. Возможно», – отметил глава Пентагона, отвечая на вопрос журналиста.
Двусторонний саммит России и США пройдет 15 августа на Аляске. Сначала об этом говорил помощник президента РФ Юрий Ушаков, а затем проведение переговоров подтвердил и сам Трамп. По словам последнего, США вполне могут выйти из переговорного процесса по итогам встречи. Кроме того, американский лидер ожидает встречи президента РФ Владимира Путина и главы конфликтующего с Москвой государства Владимира Зеленского.
Перед встречей Путина и Трампа глава Белого дома созвонится с Зеленским и другими европейскими лидерами. В разговоре, запланированном на 13 августа, также будет участвовать вице-президент США Джей Ди Вэнс. На встрече будут рассмотрены «дальнейшие варианты давления на Россию» и подготовка возможных мирных переговоров.