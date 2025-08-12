Хегсет допустил свое присутствие на переговорах Путина и Трампа на Аляске

Двусторонний саммит России и США пройдет 15 августа на Аляске. Сначала об этом говорил помощник президента РФ Юрий Ушаков, а затем проведение переговоров подтвердил и сам Трамп. По словам последнего, США вполне могут выйти из переговорного процесса по итогам встречи. Кроме того, американский лидер ожидает встречи президента РФ Владимира Путина и главы конфликтующего с Москвой государства Владимира Зеленского.