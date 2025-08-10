Номера в отелях Аляски подорожали почти вдвое перед встречей Путина и Трампа

В Кремле ранее подтвердили договоренности о встрече на Аляске 15 августа президентов России и США. Помощник президента РФ Юрий Ушаков отметил, что выбор места связан также с тем, что на Аляске и в Арктике пересекаются экономические интересы стран, «просматриваются перспективы реализации масштабных и взаимовыгодных проектов». Саммит лидеров двух стран состоится после того, как 6 августа в Москве прошли трехчасовые переговоры Путина и спецпредставителя США Стива Уиткоффа, которые стороны оценили позитивно.