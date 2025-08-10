Номера в отелях Аляски подорожали почти вдвое перед встречей Путина и Трампа
Цены на проживание в отелях города Анкоридж на Аляске выросли почти два раза в преддверии встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. На это обратило внимание «РИА Новости».
Трамп планирует встретиться с Путиным на Аляске 15 августа. Сообщалось, что администрация США обсуждает возможность приглашения туда президента Украины Владимира Зеленского.
Ночь в номере отеля Hilton Anchorage стоит в обычное время $347, а после анонса встречи двух лидеров цена поднялась до $657, следует из данных сайта Booking. com. Подорожало проживание и в отеле Wyndham Garden Anchorage Airport, где цены выросли с $499 до $609 за ночь. Ночь в The Wildbirch Hotel in JdV by Hyatt обойдется в $547 вместо $322, а в Hampton Inn Anchorage номер стоит $616 вместо $352.
В Кремле ранее подтвердили договоренности о встрече на Аляске 15 августа президентов России и США. Помощник президента РФ Юрий Ушаков отметил, что выбор места связан также с тем, что на Аляске и в Арктике пересекаются экономические интересы стран, «просматриваются перспективы реализации масштабных и взаимовыгодных проектов». Саммит лидеров двух стран состоится после того, как 6 августа в Москве прошли трехчасовые переговоры Путина и спецпредставителя США Стива Уиткоффа, которые стороны оценили позитивно.