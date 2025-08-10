Белый дом рассматривает возможность приглашения Зеленского на Аляску
Администрация США обсуждает возможность приглашения президента Украины Владимира Зеленского на Аляску, где Дональд Трамп планирует встретиться с Владимиром Путиным 15 августа. Об этом сообщил телеканал NBC со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника и три источника, знакомые с ходом переговоров.
По их словам, окончательное решение еще не принято, и неясно, примет ли Зеленский участие во встречах. Однако представитель администрации заявил, что такой сценарий «абсолютно возможен».
На вопрос о формальном приглашении украинскому лидеру в Белом доме ответили, что Трамп «открыт к трехстороннему саммиту с обоими лидерами», но сейчас сосредоточен на подготовке двусторонней встречи с Путиным, запрошенной российским президентом.
Изначально Белый дом ставил проведение переговоров Трампа с Путиным в зависимость от участия Зеленского, но позже президент США заявил, что это не является обязательным условием. Если Зеленский приедет на Аляску, неизвестно, окажутся ли он и Путин в одном помещении, отметил один из источников.
7 августа помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон согласовали проведение встречи в ближайшие дни. По данным Fox News, одним из возможных мест назывался Рим, что якобы обсуждалось в телефонном разговоре Трампа с Мелони. Но источники ТАСС опровергли подготовку саммита в Риме и исключили Европу в целом. Впоследствии Трамп заявил в Truth Social, что планирует встретиться с Путиным на Аляске 15 августа. Позже эти место и дату подтвердил Ушаков.