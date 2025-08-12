ТАСС: приезда Зеленского на Аляску ожидать не стоит
Ожидать приглашения президента Украины Владимира Зеленского на Аляску в дни личной встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа не стоит. Об этом заявил один из источников ТАСС.
Второй собеседник агентства выразил мнение, что Вашингтон не будет мешать «возможным позитивным результатам» переговоров Путина и Трампа.
15 августа на Аляске ожидается встреча президентов России и США. Она была анонсирована по итогам визита в Москву спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа и его переговоров с Путиным 6 августа. Главной темой переговоров помощник президента РФ Юрий Ушаков называл обсуждение вариантов достижения долгосрочного урегулирования кризиса на Украине.
По словам источников NBC News, Белый дом рассматривает возможность пригласить Зеленского на Аляску в преддверии встречи Трампа и Путина. О том, что в Белом доме не исключают варианта, при котором президент Украины может находиться на Аляске во время переговоров лидеров США и России, также сообщал CNN.