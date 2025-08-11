NBC: Белый дом рассматривает возможность приглашения Зеленского на Аляску
Белый дом рассматривает возможность пригласить президента Украины Владимира Зеленского на Аляску в преддверии встречи глав США и России Дональда Трампа и Владимира Путина. Об этом сообщил NBC News.
Информацию телеканалу рассказали высокопоставленный американский чиновник и три человека, которые проинформированы о внутренних дискуссиях.
10 августа о том, что в Белом доме не исключают варианта, при котором Зеленский может находиться на Аляске во время переговоров Трампа и Путина, сообщал CNN. Politico со ссылкой на источники писало, что европейские лидеры собираются добиться присутствия президента Украины на саммите лидеров России и США.
Официально о возможной встрече Путина и Зеленского не объявлялось.
Встреча Путина и Трампа состоится на Аляске 15 августа. Помощник президента РФ Юрий Ушаков говорил, что ее главной темой будет обсуждение вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования российско-украинского конфликта. Саммит пройдет после того, как 6 августа в Кремле состоялись переговоры Путина и спецпредставителя США Стива Уиткоффа.